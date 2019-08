Werde die FED reagieren bzw. würden Zinssenkungen allein ausreichen, um den Abwärtsrisiken entgegenwirken zu können? Für September hätten die Märkte bereits eine Zinssenkung um 25 Basispunkte vollständig eingepreist und bis Ende 2020 würden Kürzungen von mehr als 100 Basispunkten erwartet. Powells Botschaft sei daher von entscheidender Bedeutung. Ein deutlich dovischer Ton könnte die US-Anleiherenditen belasten und infolgedessen den USD unter Druck setzen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe am Dienstag nach einer dreitägigen Gewinnserie überschaubare Verluste verbucht und ein "Bearish-Engulfing" ausgebildet. Die lokale Widerstandszone zwischen 2.930 und 2.940 Punkten bleibe jedoch in der Nähe und im vorbörslichen Handel würden die Futures nach Norden tendieren.



In Europa scheine der Brexit-Prozess trotz der gewährten Verlängerung bis zum 31. Oktober weiter festzustecken. Der britische Premierminister Boris Johnson habe den EU-Kommissionspräsidenten Donald Tusk in einem Brief aufgefordert, die Backstop-Regelung aus dem bisherigen Deal zu streichen. Die EU bleibe ihrer harten Linie treu und bestehe auch weiterhin auf die Klausel. Die Grenzfrage bleibe weiterhin das heikelste Thema, da Großbritannien besorgt sei, künftig in den EU-Strukturen gefangen zu bleiben. "Jene, die den Backstop ablehnen und keine realistische Alternative vorschlagen, unterstützen die Errichtung einer Grenze. Auch wenn sie das nicht zugeben", habe Tusk auf Twitter geschrieben. GBP/USD (ISIN GB0031973075/ WKN 720088) notiere trotz des gestrigen Anstiegs weiterhin nahe dem niedrigsten Stand seit 1985. Am Mittwochmorgen stehe das Paar erneut unter Druck und werde innerhalb der jüngsten Konsolidierung zwischen 1,20 und 1,22 gehandelt.



Am deutschen Aktienmarkt sei trotz der gestrigen Verluste an der Wall Street sowie einer gemischten Asien-Sitzung am Mittwoch eine höhere Risikobereitschaft zu beobachten. Der DE30 gleiche die gestrigen Verluste aus und könne zum Zeitpunkt des Schreibens die 11.700-Punkte-Marke zurückerobern. Damit würden die Bullen erneut auf einen wichtigen technischen Widerstandsbereich stoßen: Übergeordnete Abwärtstrendlinie und 38,2% Fibo-Niveau der Rally von 2019. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiere der deutsche Leitindex bei 11.718 Punkten (21.08.2019, 10:10).



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Märkte erhoffen sich in dieser Woche mehr Klarheit über den geldpolitischen Kurs der FED und scheinen vor zwei wichtigen Ereignissen eine vorsichtige Haltung einzunehmen, so die Experten von XTB.Am heutigen Abend könnte das FOMC-Sitzungsprotokoll mehr Details über die letzte Sitzung im Juli liefern, bei der zum ersten Mal seit der Finanzkrise 2008 eine Zinssenkung vorgenommen worden sei. Des Weiteren könnte FED-Chef Jerome Powell am Freitag beim Notenbank-Treffen in Jackson Hole ein Bild über den Zustand der US-Wirtschaft zeichnen sowie Hinweise für den künftigen Zinspfad geben. Durch die zunehmenden Sorgen um eine globale Rezession sowie den endlosen Handelsstreit zwischen den USA und China seien die Hoffnungen auf geldpolitische Impulse groß.