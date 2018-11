Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Am Montag verlor der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) 0,85 Prozent, am Dienstag startete dann ein Abverkauf, welcher den DAX um weitere 1,58 Prozent nach unten drückte, gefolgt von einer Gegenbewegung am Mittwoch, die den DAX um 1,61 Prozent anhob, so die Börse Stuttgart.Belastende Faktoren für die Märkte seien die nach wie vor anhaltenden Unsicherheiten, beginnend beim in der Schwebe hängenden Brexit, dem andauernden Handelsstreit zwischen den USA und China sowie Unsicherheiten innerhalb der Eurozone aufgrund des Streits mit Italien. Auch die Berichtssaison trage zur weiteren Verunsicherung bei, da einige Unternehmen ihre Prognosen hätten senken müssen. Nicht nur die Unternehmen, auch die OECD habe ihre Prognose für das weltweite Wirtschaftswachstum gesenkt. Die Märkte würden merklich abkühlen - der nächste Zinsschritt der amerikanischen Notenbank FED sei zurzeit jedoch noch nicht in Gefahr.Der geordnete Brexit sei nach wie vor noch nicht in trockenen Tüchern. Zwar sehe es danach aus, als hätte die britische Premierministerin Theresa May einen Teil der Brexit-Hardliner von ihrem Vertragsentwurf überzeugen können. Dennoch sei der Ausgang der Abstimmung im Parlament, welche voraussichtlich Mitte Dezember durchgeführt werde, ungewiss. Auch ein Misstrauensvotum sei nicht ausgeschlossen. Ob ein solches zum jetzigen Zeitpunkt taktisch klug wäre, stehe auf einem anderen Blatt. Für die europäische Union heiße es zunächst abwarten und Tee trinken. Bundeskanzlerin Merkel habe dem Vertragsentwurf am Mittwoch zugestimmt. (23.11.2018/ac/a/m)