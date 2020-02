Bonn (www.aktiencheck.de) - Der maßgeblich von den USA ausgehende Handelsstreit ist noch lange nicht beendet, so die Analysten von Postbank Research.



Zwar hätten die USA und China Mitte Januar ein Teilabkommen abgeschlossen, das als wesentlicher Fortschritt in den Bemühungen um eine Deeskalation des Konflikts angesehen werden könne. China werde in dieser Woche in der Folge Zölle auf US-Waren im Wert von 75 Mrd. USD halbieren. Seit dem vergangenen Wochenende würden nun allerdings höhere US-Zölle auf weitere Erzeugnisse aus dem Stahl- und Aluminiumsektor erhoben, nur sehr wenige Länder seien von dieser Regelung ausgenommen. Für ausländische Produzenten gebe es damit kaum mehr Stahl- und Aluminiumprodukte, die nicht von Strafzöllen betroffen seien.



Auch wenn sich die ökonomischen Auswirkungen dieser Zollerhöhungen in Grenzen halten würden, würden die Maßnahmen doch zeigen, dass Donald Trump grundsätzlich gewillt sei, seinen harten Kurs in Handelsfragen fortzusetzen. Ob er diese Linie im Jahr der Präsidentschaftswahlen konsequent durchziehen könne, sei indes mehr als fraglich. Denn substanzielle Zollerhöhungen würden sehr schnell auch die US-Wirtschaft negativ treffen und zu Rückschlägen an den Kapitalmärkten führen. Donald Trump, der nach dem Freispruch im Amtsenthebungsverfahren über politischen Rückenwind verfüge, dürfte seine Chancen auf eine Wiederwahl kaum aufs Spiel setzen. Bleibe eine Eskalation im Handelsstreit aus, sollte sich der Euro zum US-Dollar in den kommenden Monaten stabilisieren. (11.02.2020/ac/a/m)





