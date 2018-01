Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem Gold gestern Morgen zeitweise auf 1.335 USD je Feinunze gefallen war, handelt es heute Morgen wieder 10 USD höher, so die Analysten der Commerzbank.



Unterstützung würden dabei wohl der wieder etwas schwächere US-Dollar und leicht fallende US-Anleiherenditen geben. Heute finde die Sitzung der US-Notenbank FED statt. Diese werde zum letzten Mal von Janet Yellen geleitet. Nach vierjähriger Amtszeit übergebe sie den Vorsitz am Wochenende an ihren Nachfolger Jerome Powell. Eine weitere Zinsanhebung erwarte man daher heute nicht, zumal nach der Sitzung auch nur ein Statement veröffentlicht werde und es keine Pressekonferenz gebe. Die Auswirkungen der FED-Sitzung auf Gold sollten demzufolge begrenzt sein, es sei denn, die FED überrasche mit ihrem Begleitkommentar und würde damit den US-Dollar stark bewegen.



Palladium sei gestern mit einem Minus von 3% der größte Verlierer unter den Edelmetallen gewesen. Es sei wohl von den Industriemetallen mit nach unten gezogen worden. Zudem habe es wahrscheinlich Gewinnmitnahmen gegeben, nachdem die Stimmung der Marktteilnehmer in Bezug auf Palladium lange Zeit fast schon euphorisch gewesen sei. Die spekulativen Finanzinvestoren hätten seit Mitte letzten Jahres ununterbrochen stark auf steigende Palladiumpreise gesetzt. Aus dieser Sicht habe bestanden und bestehe daher noch großes Korrekturpotenzial. Seit Jahresbeginn habe Palladium mittlerweile sämtliche zwischenzeitlichen Gewinne wieder abgegeben. Platin habe sich gestern besser als Palladium gehalten, so dass die Preisdifferenz zwischen diesen beiden Edelmetallen auf weniger als 60 USD je Feinunze geschrumpft sei. (31.01.2018/ac/a/m)





