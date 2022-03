Aus dem Groningen-Feld (Niederlande) könnte mehr Gas gefördert werden, aber es gebe ein Moratorium für die Gasförderung wegen erhöhter Erdbebengefahr, die durch die Gasförderung ausgelöst werde. Bleibe LNG. Hier sei vor allem die Infrastruktur der limitierende Faktor. Zwar würden die Regasifizierungsterminals den Import von 1.900 TWh ermöglichen, was deutlich unter dem LNG-Importvolumen von 730 TWh des vergangenen Jahres liege. Gleichzeitig seien jedoch bei den Erdgasproduzenten die Verflüssigungskapazitäten weitestgehend ausgelastet. Das gleiche gelte auch für die LNG-Schiffe. Darüber hinaus wäre es sehr kostspielig, wenn nicht gar unmöglich, LNG, das an Terminals z.B. in Spanien angeliefert werde, in mittel- und osteuropäische EU-Länder zu transportieren. Dies sei darauf zurückzuführen, dass die Gasinfrastruktur nicht für die Versorgung Osteuropas aus dem Westen ausgelegt sei. Schließlich gebe es rechtliche Beschränkungen, da ein erheblicher Teil des LNG über langfristige Verträge geliefert werde und von anderen Ländern reserviert sei.



Kurz: Der kurzfristige Ersatz von russischem Erdgas durch andere Lieferquellen sei nur zu einem geringen Teil möglich. Das, was möglich sei, müsse genutzt werden, auch mit staatlicher Hilfe, etwa indem den privaten Betreibern von Erdgaskavernen Abnahmegarantien gegeben würden, um sie vor dem Risiko fallender Erdgaspreise zu schützen. Unter dem Strich müsse aber die Abhängigkeit von russischem Erdgas in erster Linie durch einer Reduktion der Erdgasnachfrage erreicht werden.



Hier gebe es verschiedene Ansatzpunkte. Erdgas wird in der EU zu knapp 30% für die Stromversorgung (2021: 900 MWh) und gut 60% für das Beheizen von Gebäuden eingesetzt. Bei der Stromerzeugung lasse sich am effektivsten ansetzen, da hier vereinfacht gesagt Gas durch die relativ leicht verfügbaren Brennstoffe Erdöl, Kohle und Kernbrennstoffe ersetzt werden könne. So könnten etwa 10% der mit Gas betriebenen Kraftwerke mit Öl betrieben werden (90 MWh), eine Verzögerung der Abschaltung der deutschen Kernkraftwerke könnte bis zu 120 TWh Erdgas freisetzen, die Rücknahme der Begrenzung der Kohleverstromung könnte bis zu 270 MWh Erdgas kompensieren.



Weiter gebe es bereits jetzt schmerzhafte marktbedingte Effekte, da einige energieintensive Industrien aufgrund ihres Verlustes an Wettbewerbsfähigkeit ihre Produktion drosseln würden. So habe der Aluminiumhersteller Dunkerque angekündigt, seine Produktion zu verringern, Ferroglobe habe zwei Öfen zur Siliziumproduktion in Spanien abgeschaltet und der AdBlue-Hersteller in Italien habe eine vorübergehende Schließung seiner Anlage angekündigt. Darüber hinaus seien politisch bedingte Produktionskürzungen zu erwarten. Dies werde zu weiteren Einsparungen führen. Kurzfristig würden die hohen Erdgas- und Strompreise außerdem viele Privathaushalte veranlassen, Energie zu sparen.



Die Politik stehe vor einer schwierigen Aufgabe. Die Energiepreise würden hoch bleiben und gleichzeitig werde sie um bestimmte Vorgaben bei der Nachfrage nach Erdgas nicht herumkommen, sollte es zu dem insbesondere von internationalen Partnern gewünschten Erdgaslieferstopp kommen. Wenn die Politik die Menschen auf ihrer Seite behalten möchte, müsse sie mit massiven Kompensationszahlungen die Härten der höheren Energiepreise und des Verzichts ausgleichen. Hierbei sollte sie sich auf die sozial schwächeren Einkommensgruppen konzentrieren. Gleichzeitig müsse der Umbau zu einer CO₂-neutralen Wirtschaft mit allen Mitteln vorangetrieben werden - hier stünden der Ausbau von Wind- und Solarparks im Vordergrund -, um so mittel- bis langfristig die Abhängigkeit von russischen Energieimporten drastisch zu reduzieren. (10.03.2022/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Kein Erdgas mehr aus Russland. Darauf stellt sich Europa jetzt ein, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Vor einigen Wochen habe dieses Szenario als absurd gegolten und sei gerne mit dem Hinweis weggewischt worden, dass die Sowjetunion den ganzen Kalten Krieg hindurch seine Lieferverpflichtungen eingehalten habe. Aber spätestens, nachdem die USA ein Energieimportembargo gegenüber Russland beschlossen hätten, könnte ein Erdgas-Lieferstopp aus Russland in die EU kurz bevor stehen. Tatsächlich habe die EU nunmehr einen Plan vorgelegt, wie man kurz- und mittelfristig die Abhängigkeit von russischem Erdgas radikal reduzieren wolle. Der politische Wille scheine also vorhanden zu sein. Aber: Sei ein derartiger Plan realistisch? Ja, wenngleich nicht ohne Schmerzen.Rund 40% des Erdgasverbrauchs der EU sei 2021 durch Russland abgedeckt worden. Das meiste davon erreiche die EU durch ein Netz von Pipelines (1520 MWh), ein kleinerer Teil in Form von Flüssiggas (LNG). Das Bruegel-Institut habe in einer Kurzstudie gezeigt, dass die Möglichkeiten, dieses Angebot kurzfristig durch andere Bezugsquellen zu ersetzen, begrenzt seien, unter anderem weil die wichtigsten übrigen Lieferanten - das seien Norwegen (2021: 22% des Verbrauchs), die Niederlande (9%) und eine Reihe von anderen Ländern, die Flüssiggas bereitstellen (rund 15% ohne Russland) - bereits mehr oder weniger am Rande ihrer Kapazitäten produzieren würden. So habe die norwegische Regierung erklärt, dass das Land bei den Erdgaslieferungen in die EU an seine Grenzen gestoßen sei, nachdem es seine Lieferungen in diesem Jahr schon erhöht habe.