Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte zeigten sich zuletzt mit Blick auf die Verhandlungen in den USA um ein neues Corona-Hilfspaket zurückhaltend, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Große Bewegungen seien auch heute in Asien nicht ersichtlich, wo die Aktienmärkte ein gemischtes Bild zeigen würden. Selbiges gelte für Europa. Die vorbörslichen Indikatoren würden auf einen Handelsstart im Bereich der gestrigen Schlusskurse hindeuten.Auf der Rohstoffseite habe Gold den nächsten Meilenstein erreichen und die Marke von USD 2.000 überschreiten können. Auch der Ölpreis habe nach der Explosion in Beirut zulegen können. (05.08.2020/ac/a/m)