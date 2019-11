Wien (www.aktiencheck.de) - Nach dem starken Finish am Freitag an der Wallstreet (US-Börsen fast 1% im Plus) handeln auch die asiatischen Börsen heute Morgen im Plus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Von den Wirtschaftsdaten bekomme der Aktienmarkt heute keine Impulse - bleibe Zeit, die Handelsgespräche zu verfolgen, die sich weiter auf einen Waffenstillstand (Phase-1-Deal) zubewegen würden und ein wesentlicher Treiber für den starken Anstieg der letzten Tage und Wochen seien. Marktbewegende Daten kämen erst Freitag mit den PMIs - hier werde es essentiell, dass sie die jüngste Stabilisierung/Verbesserung zumindest halten könnten und nicht wieder einbrechen würden - die Analysten der Raiffeisen Bank International AG seien zuversichtlich.Gold notiere heute Morgen unverändert; der Ölpreis trete nach dem starken Anstieg am Freitag ebenfalls auf der Stelle, befinde sich damit aber seit Anfang Oktober weiterhin in einem Aufwärtstrend (so wie auch die meisten Aktienindices). (18.11.2019/ac/a/m)