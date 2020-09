Indes zeige die Infografik, dass auch Immobilien in ländlichen Gefilden zuletzt stark an Wert gewonnen hätten. In dichter besiedelten ländlichen Kreisen falle der Preiszuggewinn am stärksten aus. Immobilien in besagten Kreisen seien im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um 8,9 Prozent teurer geworden.



Auch Google-Auswertungen würden das wachsende Interesse an Immobilien vor Augen führen. Der Google-Trend-Score für das Suchbegriffspaar "Wohnung kaufen" habe im Krisenjahr den absoluten Spitzenwert von einhundert erreicht. Nie hätten in den letzten fünf Jahren mehr Menschen nach den genannten Begriffen gesucht.



Auch in den USA seien Immobilien gefragter denn je. Alleine in Washington und Umgebung habe die Immobilienbranche im Juli einen Umsatz in Höhe von 5,3 Milliarden US-Dollar erzielt. Dies sei 26 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Landesweit seien in den USA 36 Prozent mehr Einfamilienhäuser verkauft worden.



"Es scheint, als hätte die Pandemie den Immobilien-Markt sogar noch weiter angeheizt", so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. "Die anhaltende Niedrigzinspolitik tut ihr Übriges. Genauso wie das Edelmetall stellt auch das sogenannte Betongold die ihm häufig zugeschriebene Krisentauglichkeit unter Beweis". (29.09.2020/ac/a/m)







