Die Mid-Terms in den USA seien gelaufen. Zwar hätten die Republikaner die Mehrheit im Senat behalten, diese im Repräsentantenhaus jedoch an die Demokraten abgeben müssen. Für Trump bedeute dies das Ende des einfachen Durchregierens. Der US-Präsident vermute Wahlbetrug durch die Demokraten.



Gute Nachrichten würden aus der amerikanischen Wirtschaft kommen. Trotz des schwächelnden Aktienmarktes und dem angeschlagenen Tec-Sektor seien die Aussichten für das amerikanische Wirtschaftswachstum stabil. Allerdings habe FED-Chef Powell erstmals vor einer drohenden Abschwächung gewarnt, die die FED mit leichten Sorgenfalten im Blick behalte. Dennoch halte die FED, zum Leidwesen Trumps, nach wie vor an ihrer angekündigten Zinspolitik fest. Die Rendite der amerikanischen Treasurys sei im Wochenverlauf auf 3,103% gefallen.



In der EU und in Deutschland hingegen seien die Aussichten nicht sehr rosig. Deutschland müsse im dritten Quartal einen Rückgang des BIPs hinnehmen. Gründe hierfür seien vor allem in den schlechten Absatzahlen der Automobilindustrie zu verorten. Die Konjunkturerwartungen für Deutschland hätten sich im November zwar minimal verbessert, jedoch berichte das ZEW von einer erheblichen Verschlechterung der gegenwärtigen konjunkturellen Lage. Die Einschätzung des ZEW für die gesamte Eurozone sehe noch schlechter aus - der Indikator sinke auf einen Wert von -22 Punkten und damit so tief, wie seit Juli 2012 nicht mehr.



Die schwächelnden Tech-Werte sowie die warnenden Aussagen des FED-Chefs bezüglich einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums hätten die amerikanischen Aktienindices in dieser Woche umgetrieben. So hätten sowohl der Dow Jones, der S&P 500 sowie der NASDAQ vier Tage in Folge mit Verlusten geschlossen.



Der DAX habe sich indes launisch verhalten - am Montag habe der deutsche Leitindex mit einem Minus von 1,77% geschlossen, am Dienstag habe er 1,30% im Plus geschlossen, um anschließend am Mittwoch ein halbes Prozent abzugeben. Nach positiven Meldungen von der Brexit-Front sei der Leitindex schon fast euphorisch in den Donnerstagshandel gestartet, habe dann aber im Laufe des Tages an Elan verloren. (16.11.2018/ac/a/m)





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Die britische Premierministerin Theresa May konnte ein Etappenziel erreichen und das britische Kabinett vom Vertrags-Entwurf für den Brexit überzeugen, so die Börse Stuttgart.Die Chancen für einen geordneten Brexit stünden somit etwas besser. Jedoch habe May noch eine weitere, weitaus höhere Hürde vor sich: Das britische Parlament müsse dem Vertrags-Entwurf ebenso zustimmen. Die Labour-Party habe bereits ihren Widerstand angekündigt. Nachdem das Kabinett den Entwurf zum EU-Austritt abgesegnet habe, habe am Donnerstagmorgen Katerstimmung bei einigen Ministern geherrscht - es habe Rücktritte gehagelt.Den Anfang habe der Staatssekretär für Nordirland Sailesh Vara gefolgt von Brexit-Minister Dominic Raab, der Arbeitsministerin Esther McVay, der Staatssekretärin für den Brexit Suella Braverman, sowie der Staatssekretärin des Erziehungsministeriums Anne-Marie Trevelyan gemacht. Es bleibe abzuwarten, ob May - vom Handelsblatt zuletzt bezeichnet als "Dancing Queen aus der Downing Street" - es schaffe, das Parlament zu überzeugen oder ob die Abstimmung in einem (innen-) politischen Desaster ende.