L&S-Aktienkurs Kardex-Aktie:

121,20 EUR -0,66% (10.03.2020, 14:36)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Kardex-Aktie:

129,20 CHF -1,52% (10.03.2020, 14:21)



ISIN Kardex-Aktie:

CH0100837282



WKN Kardex-Aktie:

A0RMWK



Ticker-Symbol Kardex-Aktie:

KAX2



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Kardex-Aktie:

KARN



Kurzprofil Kardex:



Die Kardex Gruppe (ISIN: CH0100837282, WKN: A0RMWK, Ticker-Symbol: KAX2, SIX Swiss Ex: KARN) ist ein weltweit agierender Industrie-Partner für Intralogistik-Lösungen und ein führender Anbieter von automatisierten Lagerlösungen und Materialflusssystemen. Die Gruppe besteht aus zwei unternehmerisch geführten Divisionen, Kardex Remstar und Kardex Mlog. Kardex Remstar entwickelt, produziert und unterhält dynamische Lager- und Bereitstellungssysteme und Kardex Mlog integrierte Materialflusssysteme und automatische Hochregallager. Die beiden Divisionen sind für ihre Kunden ein Partner über den ganzen Lebenszyklus eines Produkts oder einer Lösung. Dies beginnt bei der Erfassung der Kundenbedürfnisse und führt über die Planung, Realisierung und Implementierung kundenspezifischer Systeme bis hin zur Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit und niedriger Lebensdauer-Kosten durch ein kundenorientiertes Life-Cycle-Management. Rund 1 800 Mitarbeitende sind weltweit in über 30 Ländern für die Gesellschaften der Kardex Gruppe aktiv. (10.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Kardex-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Kardex-Aktie (ISIN: CH0100837282, WKN: A0RMWK, Ticker-Symbol: KAX2, SIX Swiss Ex: KARN).Deutlich niedrigere Schätzungen für GJ20: Lichvar senke seine Schätzungen für das GJ20. Zuvor habe er anhaltend solide Ergebnisse mit einem hohen einstelligen Umsatzwachstum im GJ20 erwartet (+8,5% J/J), doch angesichts des geringeren Auftragseingangs bei Remstar im 2H19 und zusätzlicher Marktunsicherheiten rechne er jetzt mit einem vorübergehenden Rückgang (-5%). Kardex verzeichne bisher kaum Auswirkungen von Covid-19, da der Umsatz und die Lieferkette nur in begrenztem Umfang von China abhängen würden. Die anhaltende Ausbreitung von Covid-19 werde jedoch die Marktstimmung und möglicherweise auch die Nachfrage im GJ20 belasten. Die EBIT-Marge dürfte trotz des ausbleibenden Wachstums auf einem hohen Niveau von rund 13% verharren, vor allem dank des vorteilhaften Umsatzmix (Wachstum in Nordamerika), hoher Marktpreise, günstiger Wechselkurse und niedriger Rohstoffpreise (die wahrscheinlich erst im 3Q oder 4Q20 an die Kunden weitergegeben würden).Mittelfristige Wachstums- und Margenschätzungen nahezu unverändert: Lichvar hebe seine Wachstums- und Margenschätzungen nach dem GJ20 leicht an. Er erwarte, dass sich die Wachstumsrate im GJ21 wieder beschleunige, und rechne mit einer starken strukturellen Nachfrage nach Einzelmaschinen von Kardex. Die EBIT-Margen dürften robust bleiben (>13%).Da der Analyst nun einen Nachfragerückgang erwarte, senke er seine GJ20-Prognosen, um potenziell erheblichen temporären Belastungen Rechnung zu tragen. Die mittelfristigen Wachstumsprognosen seien etwas höher, dies jedoch bei einer niedrigeren GJ20-Vergleichsbasis. Das sei der Hauptgrund für die zweistellige Reduzierung der EPS-Schätzungen des Analysten. Die EBIT-Margen dürften robust bleiben. Lichvar senke sein Kursziel auf CHF 177 (194). Er bleibe zuversichtlich bzgl. des langfristigen strukturellen Wachstumspotenzials und des Wachstumsspielraums bei Digital Services. Außerdem würden Lichvar die Maßnahmen in den USA überzeugen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Kardex-Aktie: