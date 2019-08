Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:



(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen

(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen



Börsenplätze Kapsch TrafficCom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

33,10 EUR -2,36% (22.08.2019, 12:30)



Wiener Börse-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

32,90 EUR -2,66% (22.08.2019, 15:46)



ISIN Kapsch TrafficCom-Aktie:

AT000KAPSCH9



WKN Kapsch TrafficCom-Aktie:

A0MUZU



Ticker-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:

BZ6



Wien Ticker-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:

KTCG



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien-Symbol: KTCG) ist ein Anbieter von Intelligenten Verkehrssystemen in den Bereichen Mauteinhebung, Verkehrsmanagement, Smart Urban Mobility, Verkehrssicherheit und vernetzte Fahrzeuge. Kapsch TrafficCom deckt mit durchgängigen Lösungen die gesamte Wertschöpfungskette ihrer Kunden aus einer Hand ab: von Komponenten über Design bis zur Errichtung und dem Betrieb von Systemen. Die Mobilitätslösungen von Kapsch TrafficCom helfen dabei, den Straßenverkehr in Städten und auf Autobahnen sicherer, zuverlässiger, effizienter und komfortabler zu machen sowie die Umweltbelastung zu reduzieren.



Eine Vielzahl von erfolgreichen Projekten in mehr als 50 Ländern rund um den Globus hat Kapsch TrafficCom zu einem international anerkannten Anbieter intelligenter Verkehrssysteme gemacht. Als Teil der Kapsch Group verfügt Kapsch TrafficCom mit Hauptsitz in Wien, Österreich, über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und notiert seit 2007 im Prime Market der Wiener Börse. Die aktuell mehr als 5.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschafteten im Wirtschaftsjahr 2017/18 einen Umsatz von rund 693,3 Mio. EUR. (22.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien-Symbol: KTCG).Kapsch TrafficCom habe am (20.08.) finale Zahlen für Q1-2019/20 (30.06.; vorläufige Zahlen seien am 20.07. gekommen) veröffentlicht und damit den Umsatz von 186,0 Mio. EUR (+17,7% YoY) und das EBIT von 4,6 Mio. EUR (-36,0% YoY) bestätigt.In den finalen Q1 Ergebnissen seien keine negativen Effekte aus dem Deutschlandgeschäfts aufgeführt worden. Für den weiteren Verlauf des Jahres könnten hier noch Aufwendungen kommen.Starkes ETC Geschäft: Das Umsatzwachstum habe Kapsch überwiegend im ETC Segment in Americas (+51% YoY) und EMEA (+17% YoY) im Errichtungsgeschäft generiert. Im Gegensatz zum Betriebsgeschäft sei hier der Materialaufwand wesentlich höher und habe somit die EBIT-Marge gedrückt. Zusätzlich habe Kapsch in den USA Personal aufgebaut (Netto +50 Personen, +7,5% in Q1). Der Material- und Personalaufwand würden als Hauptgründe für das YoY gefallene EBIT genannt. In H2 solle durch sich an das Errichtungsgeschäft anschließende, höher-margige Betreibergeschäft das EBIT relativ verbessern.Niedrigere EK-Quote: Aufgrund des Free Cashflows von -4,6 Mio. EUR (Q1-2018/19: -15,1 Mio. EUR) und der erstmaligen Anwendung des IFRS 16 (Vblk. von 51,7 Mio. EUR) sinke die Eigenkapitalquote auf 36,3% (31.03.2019: 38,2%).Guidance für 2019/20 bestätigt: Das Management bestätige die Guidance: Umsatz- und EBIT-Wachstum von min. +5% YoY im Geschäftsjahr 2019/20.Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, behält sein Kursziel von 34,50 EUR und lässt seine Empfehlung für die Kapsch TrafficCom-Aktie unverändert auf "halten". (Analyse vom 22.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.