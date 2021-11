Börsenplätze:



Börsenplätze Kapsch TrafficCom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

15,34 EUR -2,66% (22.11.2021, 14:24)



Wiener Börse-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

15,30 EUR -3,16% (22.11.2021, 15:40)



ISIN Kapsch TrafficCom-Aktie:

AT000KAPSCH9



WKN Kapsch TrafficCom-Aktie:

A0MUZU



Ticker-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:

BZ6



Wiener Börse-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:

KTCG



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wiener Börse-Symbol: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für eine nachhaltige Mobilität. Die innovativen Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Verkehrsmanagement, Nachfragemanagement und Mobilitätsdienstleistungen tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Das Unternehmen hat in mehr als 50 Ländern rund um den Globus erfolgreich Projekte umgesetzt. Mit seinen One-Stop-Lösungen deckt es die gesamte Wertschöpfungskette seiner Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Als Teil der Kapsch Group, mit Hauptsitz in Wien, verfügt Kapsch TrafficCom über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und ist seit 2007 im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG) notiert. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschafteten rund 4.660 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von rund 500 Mio. EUR. (22.11.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, nimmt die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wiener Börse-Symbol: KTCG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der H1-Konzernumsatz habe sich um 0,9% auf 255 Mio. Euro reduziert. Während das Maut-Geschäft um 5% gegenüber Vorjahr zurückgefallen sei, habe das Verkehrssegment einen Zuwachs um 10,8% erreicht. Durch die bisher erfolgreiche Restrukturierung und die wieder anziehende Konjunktur habe die EBIT-Marge des Konzerns einen deutlichen Sprung auf 4,2% gegenüber rechnerischen -22,5% im Vorjahreszeitraum gemacht. Der Free-Cashflow habe sich ebenfalls deutlich verbessert gezeigt, sei aber mit -1,2 Mio. Euro (-30,0 Mio. Euro) weiterhin negativ gewesen.Ende September habe der Verschuldungsgrad bei stabil 200% gelegen. Kapsch habe drei Tranchen des Schuldscheindarlehens über insgesamt 49,5 Mio. Euro zurückgezahlt; der Anstieg der Nettoverschuldung habe auf 4 Mio. Euro begrenzt werden können. Das Finanzergebnis habe deutlich auf -2,8 Mio. Euro (Vj.: -7,8 Mio. Euro) zurückgeführt werden können.Kapsch habe für das Gesamtjahr 21/22e einen Umsatz von rund 550 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Angesichts eines Auftragsbestandes von etwa 1,3 Mrd. Euro würden die Aktienanalysten von FMR Research dieses Ziel für erreichbar halten und hätten ihre Schätzung auf 545 Mio. Euro erhöht (+15 Mio. Euro). Die EBIT-Marge solle etwa 3% erreichen. Die Aktienanalysten von FMR Research hätten ihre Schätzung auf 3,2% (vorher: 3,7%) reduziert. Auf dieser Grundlage ergebe sich für das zweite Halbjahr mit 2,3% eine niedrigere Marge als in H1 mit 4,2%. Dieser Rückgang sei auf die Abrechnungszusammensetzung der Aufträge zurückzuführen.Kapsch habe die COVID-19-Pandemie auch dazu genutzt, das Kostenniveau deutlich zu senken. Erste Erfolge seien im Halbjahresergebnis sichtbar geworden. Nach zwei Verlustjahren würden die Aktienanalysten von FMR Research für 2021/22e mit 0,31 Euro wieder ein positives Ergebnis je Aktie erwarten. Die Erkenntnis, dass die EBIT-Marge im zweiten Halbjahr wieder rückläufig sein werde, sorge nach Erachten der Aktienanalysten kurzfristig nicht für Kursfantasie. Auf Basis unserer nach unten korrigierten Ergebnisprognosen sinkt unser fairer Wert auf gerundet 17,30 Euro je Aktie (-3,9%), so die Aktienanalysten von FMR Research.Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die Kapsch TrafficCom-Aktie. (Analyse vom 22.11.2021)Die FMR Frankfurt Main Research AG wurde von der ODDO BHF Corporates & Markets AG beauftragt, diese Finanzanalyse zu erstellen. Die ODDO BHF Corporates & Markets AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die ODDO BHF Corporates & Markets AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.