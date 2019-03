Die Kommission hat sämtliche Maßnahmen, die sie in ihrem Aktionsplan zur Kapitalmarktunion vom September 2015 und in der Halbzeitbilanz vom Juni 2017 angekündigt hatte, auf den Tisch gelegt und damit die wichtigsten Bausteine der Kapitalmarktunion gesetzt. Dazu gehören auch wichtige Vorschläge, die Unternehmen und Anlegern binnenmarktweit neue Möglichkeiten eröffnen, indem neue EU-weite Produkte und Dienstleistungen, einfachere, klarere, und verhältnismäßige Vorschriften und eine effizientere Beaufsichtigung der Finanzbranche eingeführt werden.



- Bei zehn der dreizehn Gesetzgebungsvorschläge, die die Kommission zur Kapitalmarktunion vorgelegt hat, wurde eine Einigung erzielt. Drei sind schon gänzlich verabschiedet.

- Außerdem wurde bei zwei von drei Kommissionsvorschlägen zum nachhaltigen Finanzwesen eine Einigung erzielt.



Darüber hinaus hat die Kommission zwei delegierte Verordnungen mit dem Großteil der Durchführungsbestimmungen zur abschließenden Reform der Prospektverordnung erlassen - ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Vollendung der Kapitalmarktunion. In den verabschiedeten Rechtsakten werden Format und Inhalt des Prospekts sowie die zugehörigen Dokumente geregelt. Diese Maßnahmen werden zu den zentralen Zielen beitragen und die Mittelbeschaffung an den Kapitalmärkten erleichtern, die Anleger schützen und die Konvergenz der Aufsichtspraktiken in der EU vorantreiben.



Auf Basis dieser grundlegenden Bausteine werden weitere Fortschritte in der Zukunft eine erfolgreiche Vollendung der Kapitalmarktunion in der EU ermöglichen. Künftige Maßnahmen werden auch die Kapitalmarktauswirkungen des britischen EU-Austritts und andere kurz- oder mittelfristige wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen widerspiegeln müssen. Dazu zählen auch die tiefgreifenden raschen Veränderungen, die sich durch die Dekarbonisierung der Wirtschaft und den Klimawandel sowie durch technologische Entwicklungen ergeben.



Nächste Schritte



Mit dem heutigen Fortschrittsbericht wird auf die Forderung der EU-Staats- und Regierungschefs nach ehrgeizigen Fortschritten bei der Kapitalmarktunion bis zum Frühjahr 2019 reagiert. Der Bericht dürfte in die Frühjahrstagung des Europäischen Rates am 21. und 22. März einfließen, auf der die EU-Staats- und -Regierungschefs über die künftige Entwicklung des Binnenmarkts, der Kapitalmarktunion, der Industriepolitik und der europäischen Digitalpolitik beraten werden.



Hintergrund



Ziel der Kapitalmarktunion (CMU) ist es, Ersparnis und Investitionen besser zusammenzuführen und das europäische Finanzsystem zu stärken, indem die private Risikoteilung verbessert, alternative Finanzierungsquellen erschlossen und mehr Wahlmöglichkeiten für kleine und institutionelle Anleger eröffnet werden. Die Kapitalmarktunion, die zur dritten Säule der von der Kommission angestoßenen Investitionsoffensive für Europa gehört, ist unerlässlich, um das prioritäre Ziel der Juncker-Kommission zu verwirklichen: mehr Beschäftigung, insbesondere auch für junge Menschen, und mehr Wachstum. Dank der Kapitalmarktunion werden die Verbraucher mehr Auswahl an besseren Anlageprodukten zu günstigeren Preisen erhalten. Finanzdienstleister werden wachsen können, da sie ihre Dienstleistungen auch in anderen Mitgliedstaaten anbieten können. Indem die Kapitalmarktunion Firmen und Investoren die Nutzung von Finanzierungs- und Anlagemöglichkeiten über Grenzen hinweg erleichtert, setzt sie Wachstumspotenziale im Binnenmarkt frei. (15.03.2019/ac/a/m)





