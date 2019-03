Zentrale Gegenparteien (CCP) aus der EU unterliegen dank einer Reihe von Maßnahmen, die im Zuge der Finanzkrise verabschiedet wurden, bereits einer angemessenen Regulierung und sind für finanzielle Schwierigkeiten gut gerüstet. Mit dem heutigen Beschluss soll künftig eine kohärentere und solidere Beaufsichtigung von CCP aus der EU und aus Drittstaaten gewährleistet werden und neue Herausforderungen gemeistert werden.



Nächste Schritte



Die vorläufige Einigung muss nun vom Europäischen Parlament und vom Rat der Europäischen Union förmlich gebilligt werden. (14.03.2019/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Kommission hat die politische Einigung begrüßt, die das Europäische Parlament und die EU-Mitgliedstaaten am Mittwoch über weitere Reformen zur Verbesserung der Finanzstabilität der EU erzielt haben, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Konkret geht es dabei um eine solidere Aufsicht zentraler Gegenparteien (CCP). CCP sind ein systemrelevanter Bestandteil des Finanzsektors geworden und gewinnen zunehmend an Bedeutung. Das Vorhaben ist Teil der Arbeiten der Europäischen Kommission an einer europäischen Kapitalmarktunion.