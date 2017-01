Hannover (www.aktiencheck.de) - Nun beginnt sie also - die neue Ära mit Donald Trump als US-Präsident, so die Analysten der Nord LB.Der wohl bedeutendste deutsche Frühindikator, der ifo-Geschäftsklimaindex, werde am Mittwoch um 10:00 Uhr veröffentlicht. Bereits vorab hätten andere Konjunkturumfragen mit sehr hohen Indexständen signalisiert, dass es in der deutschen Wirtschaft aktuell rund laufe. Die Komponenten für die aktuelle Lage hätten sowohl beim sentix Konjunkturindex, als auch bei der ZEW-Befragung die höchsten Stände seit 2011 aufgewiesen. Auch die entsprechenden Erwartungskomponenten hätten sich jeweils verbessern können. Insofern würden die Analysten erwarten, dass auch die aktuelle Befragung des Münchener ifo Institutes insgesamt ein optimistisches Bild abgebe. Die Erwartungskomponente werde allerdings eine eher geringere Verbesserung erfahren, da es mit Trump, Brexit und den anstehenden Wahlen in Europa zahlreiche Unwägbarkeiten gebe, die zu viel Optimismus wohl nicht erlauben würden.Am Freitag um 14:30 Uhr werde das BIP-Wachstum der USA für das 4. Quartal 2016 veröffentlicht. Die Analysten der Nord LB gehen von einem Plus in der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung von etwa 2,0% Q/Q annualisiert aus. Auch die vielfach beachteten Nowcast-Prognosen der regionalen Notenbanken von Atlanta (+2,8%) und New York (+1,9%) würden zu dieser Einschätzung passen. Dabei werde nach Erachten der Analysten wieder der private Konsum mit einem Wachstumsbeitrag von 2 Prozentpunkten den Löwenanteil ausmachen - die anderen Sektoren dürften leicht positive (Ausrüstungsinvestitionen, Staatsausgaben), leicht negative (Vorratsinvestitionen, Außenbeitrag) oder kaum Impulse (gewerblicher Bau, Wohnbau) geliefert haben und sich damit insgesamt quasi neutralisieren. Insofern habe Präsident Donald Trump ein recht solides Haus übernommen, welches natürlich auch von der jahrelang extrem expansiv ausgerichteten Geldpolitik Unterstützung erfahren habe. (23.01.2017/ac/a/m)