- Das solle nicht bedeuten, dass man sich nicht auf das Schlimmste vorbereiten sollte. Anleger seien aber gut beraten reflexartige Reaktionen zu vermeiden und sich auf solide Risikokontrolle, Risikomanagement und Ihre Investitionsziele zu konzentrieren, insbesondere wenn sie langfristige Ziele verfolgen würden.



- In China scheine sich die Ausbreitung der Fälle deutlich zu verlangsamen. Seit dieser Woche scheine es auch, dass die Wirtschaftstätigkeit wieder zu erwachen beginne. Obwohl man Verzögerungen bei der Veröffentlichung einiger Wirtschaftsdaten durch die chinesischen Behörden feststelle, gebe es Anzeichen für eine teilweise Rückkehr zur Normalität in China.



Die Auswirkung des Corona-Virus auf die Aktienmärkte sei bisher moderat gewesen. Der Hauptgrund sei die Ansicht gewesen, dass die Zentralbanken bei Bedarf einfach mehr Liquidität zur Verfügung stellen würden. Terminkontrakte auf den US-Geldmarktsatz (FED Funds Rate) seien in den letzten Tagen gefallen. Dies spiegele die Einschätzung des Marktes wider, dass in den USA in den nächsten zwölf Monaten eine Senkung um 50 Basispunkte erfolgen werde. Das sei in den letzten Jahren eine vernünftige Auffassung gewesen, und die Experten würden vermuten, dass die Zentralbank auch dieses Mal unterstützen werde. Allerdings gebe es Grenzen für die Wirksamkeit der Geldpolitik angesichts eines exogenen Schocks wie beim Corona-Virus.



Der DAX habe am Montag 4% verloren. Seit dem Brexit-Referendum hätten die Experten keinen Tagesverlust in dieser Größenordnung gesehen, dennoch könne es sich lohnen, die Zahl in einem breiteren Kontext wie den MSCI World (netto, in Euro) zu stellen. Der weltweite Index habe auch 2019, einem der stärksten Börsenjahre der jüngeren Vergangenheit, im Mai und August zwei Rücksetzer in Höhe von jeweils 6% verkraften müssen. Im vierten Quartal 2018 habe der MSCI World sogar zeitweilig 17% verloren. Wir befinden uns also noch in einem überschaubaren Schwankungsbereich an den Märkten mit Indexständen, die mit denen von Ende Januar vergleichbar sind, so die Experten von Moneyfarm.



Entscheidend sei nun, wie sich das Corona-Virus ausbreite und welche Lähmungserscheinungen auf die Wirtschaft übergreifen würden: Je mehr Krisenherde sich weltweit bilden würden, desto mehr leide die Wirtschaft. Je länger die Situation andauere, desto einschneidender werden die Konsequenzen. Denn es sei selten, dass ein exogener Schock sich gleichzeitig auf die Angebots- (globale just-in-time Lieferketten würden unterbrochen) und Nachfrageseite (Rückgang des Konsums in zahlreichen Branchen) der Wirtschaft auswirke. Wie sich die Situation aber tatsächlich entfalten werde, bleibe abzuwarten. Stabilere Wirtschafts- und Gewinndaten, die Beruhigung vieler politischer Risiken sowie die Unterstützung der Notenbanken weltweit haben den Märkten Rückenwind gegeben - mit der seit Oktober erhöhten Aktienquote konnten wir davon auch in unseren Portfolios profitieren, so die Experten von Moneyfarm.



Im aktuellen Umfeld würden die Experten die Portfolios nun geografisch und mit zusätzlichen Zielfonds noch etwas breiter diversifiziert aufstellen und dabei auf ein ausgewogenes, tendenziell etwas verringertes Risikoprofil setzen.



"Darüber hinaus vertrauen wir fest auf die Expertise der Teams hinter den von uns sorgfältig ausgewählten aktiv gemanagten Fonds, welche ebenfalls die Situation an den Märkten bewerten und sich darauf einstellen werden. Unsere Kunden sehen sich somit doppelt geschützt gegen die Turbulenzen von morgen und wissen ihr Vermögen stets bestens betreut", fasse Thomas Völker die Maßnahmen von Moneyfarm zusammen. (26.02.2020/ac/a/m)





