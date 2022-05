Hamburg (www.aktiencheck.de) - Auf nichts mehr ist Verlass dieser Tage an den Kapitalmärkten, so Berenberg im aktuellen "Märkte-Monitor".Kurzfristiger AusblickDie Q1-Berichtssaison nähere sich dem Ende. Bereits über 400 Unternehmen im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) hätten berichtet und hätten im Schnitt sowohl beim Umsatz- als auch beim Gewinnwachstum nach oben überraschen können. Ausblickend dürfte das Gewinnwachstum aufgrund der steigenden Kosten jedoch schwieriger werden, was sich in zuletzt negativen Gewinnrevisionen widerspiegele. Der Markt dürfte sich weiterhin auf die Rezessions-, Inflations- und geopolitische Risiken konzentrieren. Die Industrieproduktionsdaten (März) für Italien sowie die deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen (Mai) stünden am Dienstag an. Am Mittwoch würden die Inflationsdaten (April) für die USA und China veröffentlicht. Das vorläufige britische Q1-Wirtschaftswachstum sowie die US-Erzeugerpreise (April) würden am Donnerstag folgen. Die Eurozone-Industrieproduktionsdaten (März) sowie das US-Verbrauchervertrauen (Mai) würden am Freitag bekannt gegeben. In der Folgewoche stünden die US-Einzelhandelsumsätze (April) sowie -Wirtschaftsindikatoren an. (09.05.2022/ac/a/m)