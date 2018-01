München (www.aktiencheck.de) - Ohne Aktien wird es auch 2018 nicht gehen, so die Experten von PARTNERS VermögensManagement.



Die langfristige Attraktivität einer Aktienanlage beweise der DAX mit seinem bevorstehenden 30. Geburtstag. Am 1. Juli 1988 sei der Index erstmals berechnet worden. Deutschlands Aktienindex habe seine Karriere mit einem Indexstand von 1.000 Punkten gestartet. Bis heute stehe eine relativ konkurrenzlose Rendite von 9% pro Jahr zu Buche - und das trotz mehrfacher handfester Krisen. Bei weiterhin sehr robuster Konjunktur in 2018 sollten die Unternehmensgewinne, vor allem in Europa und hier besonders in Deutschland, weiter ansteigen. Von einer Blasenbildung könne derzeit keine Rede sein.



Allerdings würden die Experten nicht mit einer linearen Aufwärtsentwicklung, sondern mit einer größeren Schwankungsbreite als 2017 rechnen. Auch wenn unter Anlegern und Analysten weiterhin großer Optimismus, ja sogar eine gewisse Sorglosigkeit herrsche, seien voraussichtlich diese "goldene Zeiten" schon teilweise in den aktuellen Notierungen eingepreist. Eine interessante Börsensituation, die in 2018 "Stock-Picker" und antizyklisch handelnde Anleger belohnen sollte. (18.01.2018/ac/a/m)





