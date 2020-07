Der Kern des Portfolios muss stets so liquide sein, dass ich die darin enthaltenden Vermögenswerte jederzeit handeln und damit Risiken aktiv begegnen kann. Diesen Kern bilden demnach liquide Assetklassen wie Aktien und Staatsanleihen. Möglicherweise gehören auch Wandelanleihen dazu, denn im März waren Convertibles nach Staatsanleihen und Aktien die drittliquideste Assetklasse, im Gegensatz zur Situation in 2008.



Illiquidere Assetklassen finden sich hingegen in den Satellite-Investments. Hier muss ich als Anleger genau überlegen, welchen Anteil diese Investments am Gesamtportfolio haben können. Diese Satellite-Positionen dürfen nur so groß sein, dass ich ganz sicher sein kann, sie nie verkaufen zu müssen. Der ungünstigste Fall wäre nämlich, in einer Situation wie Mitte März gezwungen zu sein, meine High Yield-Anleihen, meine Single-B-Anleihen, etc. zu den ungünstigsten Preisen zu verkaufen. Das darf nicht passieren.



Während der Krise gerieten viele Assetklassen gleichermaßen in die Abwärtsspirale. Ist Diversifikation überhaupt noch sinnvoll?



Werner Krämer: Es wird gerne behauptet, in einer Krise würden alle Assetklassen eine Korrelation von eins aufweisen, sich also gleich verhalten. Das ist aber nicht richtig. Auch in der Coronakrise sahen wir einen sehr guten Diversifikationseffekt und zwar von den risikolosen Assetklassen gegenüber den risikobehafteten Assetklassen. Diese beiden Gruppen entwickelten sich sehr unterschiedlich.



Auf dem Höhepunkt der Krise waren US-Staatsanleihen das Beste, das man im Portfolio haben konnte. 30-jährige Treasuries brachten 40 Prozent Rendite in relativ kurzer Zeit. Und auch deutsche Staatsanleihen konnten sich, bis auf eine kurze Phase, sehr gut halten.



Alle risikobehafteten Assetklassen hingegen bewegten sich in die entgegengesetzte Richtung. Die Unternehmensanleihe genauso wie die Aktie. Nun müssen sich Schwellenländeranleihen nicht immer genau so entwickeln wie Aktien. Diese beiden Assetklassen weisen ja unterschiedliche Risiken auf. Aber sobald ein genereller Ausverkauf stattfindet, wie wir ihn im März erlebt haben, dann bewegen sich Risikoassets in die gleiche Richtung.



Das heißt: Diversifikation funktioniert durchaus, und in Krisen zahlt es sich aus, einen angemessenen Mix von risikoarmen und risikobehafteten Anlagen im Portfolio zu haben. Globale Staatsanleihen beispielsweise sollten in jedem Fall Teil des Core-Portfolios sein. Dort dienen sie der Absicherung. Salopp gesagt: Selbst wenn die Welt untergeht, bin ich mit globalen Staatanleihen immer noch richtig positioniert, denn dort verdiene ich dann trotz allem Geld. (07.07.2020/ac/a/m)





