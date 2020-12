Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hat einen guten Wochenstart verzeichnet, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Phil Streible von Blue Line Futures sehe einen Vorteil für Silber. Seiner Meinung nach werde die Gold/Silber-Ratio auf mittlere Sicht auf 60 fallen. Damit dürfte Silber als großer Sieger vom Platz gehen. Gold hingegen werde der Bewegung bei Silber hinterherhinken. "Ich glaube, dass Silber sich von Gold lösen wird und zusammen mit Platin und Kupfer steigen wird", sage der Marktstratege in einem Interview mit dem Internetportal kitco.com. "Silber wird das wahre grüne Metall werden." Silber sei schon zu lange mit Gold in Sippenhaft gewesen. Das werde sich nun ändern. Und nicht nur Silber sehe Streible vor Gold. Auch Öl dürfte besser performen. Öl profitiere seiner Ansicht nach von der Wiedereröffnung der Wirtschaft im kommenden Jahr, wenn der Corona-Impfstoff verfügbar sein werde.Ob sich Silber tatsächlich von Gold lösen könne? Die beiden Edelmetalle würden zwar nicht eins zu eins handeln, doch die Performance von Silber sei stark an Gold gekoppelt. In Bärenmärkten leide Silber in der Regel stärker als Gold, in Bullenmärkten performe Silber dann meist stärker als der Goldpreis. Sicherlich habe Silber eine höhere industrielle Verwendung als Gold. Das sei aber schon immer so gewesen. Von daher sei es fraglich, ob es Silber tatsächlich gelinge, jetzt aus den Dunstkreis von Gold zu treten. Aber Streible habe natürlich Recht, wenn er Alternativen zu Gold aufliste. Es mache keinen Sinn, all-in in Gold zu gehen. Es mache aber auch generell wenig Sinn, bei der Geldanlage alles auf eine Karte zu setzen. (08.12.2020/ac/a/m)