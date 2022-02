Könne Bitcoin Swift ersetzen? Blockchain-Experte Prof. Philipp Sandner äußere sich gegenüber dem "Aktionär" ähnlich: "In der Breite und der Schnelle nicht, wenn dann punktuell. Unternehmen sind weder in Russland noch der Welt in der Lage, Bitcoins zu halten, zu versenden oder zu empfangen." Aber: "Binnen zwölf Monaten kann sich hier viel ändern."



Anfang des Jahres habe die russische Zentralbank Verbote ins Spiel gebracht, sich das Finanzministerium jedoch eher moderat geäußert. Vladimir Putin habe sich das Thema offengehalten: "Wir haben hier gewisse Wettbewerbsvorteile, vor allem im Krypto-Mining."



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Welt ist eine andere als noch vor einer Woche, so Florian Söllner von "Der Aktionär".Das gelte auch für das Finanzsystem. Viele russische Banken würden vom SWIFT-System abgeschnitten. Könne Russland solche Sanktionen per Blockchain umgehen? "Der Aktionär" habe am Wochenende zwei Professoren und Experten dazu befragt.Prof. Andreas Nölke habe in der "Börsen-Zeitung" geschrieben, es würde hier ein Missverständnis geben. Swift sei gar kein Zahlungssystem, sondern "nur" ein Zahlungsinformationssystem. Daher seien die Swift-Sanktionen symbolisch überhöht. "Der Aktionär" habe bei dem Experten nachgefragt. Könnte der Bitcoin das Vakuum füllen?