Tradegate-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:

30,86 Euro -3,21% (24.04.2017, 14:42)



NYSE-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:

USD 33,55 -1,70% (24.04.2017, 15:15, vorbörslich)



ISIN Newmont Mining-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont Mining-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont Mining-Aktie Deutschland:

NMM



NYSE-Ticker-Symbol Newmont Mining-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Mining Corp.:



Newmont Mining Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzent der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen.

(24.04.2017/ac/a/n)

Toronto (www.aktiencheck.de) - Newmont Mining-Aktienanalyse des Analysten Andrew Kaip von BMO Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Andrew Kaip von BMO Capital Markets in Bezug auf die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Newmont Mining Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) nach wie vor die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Newmont Mining Corp. gehe bei den Ahafo-Aktivitäten in den ersten fünf Jahren nach einer Erweiterung (neue Subika-Mine) mit einer voll umfänglichen Produktion (2020 bis 2024) von einer zusätzlichen Goldproduktion von 200.000 bis 300.000 Unzen aus. Die gesamte Jahresproduktion bei Ahafo dürfte sich auf 550.000 bis 650.000 Unzen belaufen. Newmont Mining plane außerdem eine starke Kostenverbesserung.Das in Aussicht gestellte Kapital zur Subika-Entwicklung entspreche den Annahmen. Das Unternehmen wolle die benötigten Mittel mit dem Free Cash flow und vorhandenem Geld finanzieren. Analyst Andrew Kaip weist darauf hin, dass Newmont Mining bei den letzten beiden Projekten, Merian und Long Canyon, den Budget- und Zeitrahmen habe nicht voll ausschöpfen müssen.In ihrer Newmont Mining-Aktienanalyse stufen die Analysten von BMO Capital Markets den Titel weiterhin mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von 40,00 USD.XETRA-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:30,91 Euro -3,51% (24.04.2017, 14:35)