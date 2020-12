Wien (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis sinkt, während das Interesse privater, aber auch professioneller Anleger an der Kryptowährung wächst, einige Experten vermuten einen Zusammenhang, so die Experten von "FONDS professionell"."In der Vergangenheit und für die Babyboomer-Generation war Gold wirklich der sicherste Vermögenswert", sage der Krypto-Investor Jean-Marc Bonnefous gegenüber Bloomberg. "Jetzt wird es durch automatisierte Aktiva wie Bitcoin ersetzt." Goldunterlegte Fonds hätten seit dem 6. November 93 Tonnen des Edelmetalls im Wert von rund 5 Milliarden Dollar abgestoßen. Indes habe sich der Grayscale Bitcoin Trust, das bevorzugte Vehikel für institutionelle Anleger, seit Anfang August auf US-Dollar-Basis verdoppelt, berichte die Nachrichtenagentur.Traditionelle Anleger hätten sich bisher mit Investitionen in die Kryptowährung zurückgehalten. Das scheine sich nun zu ändern. "Bitcoin etabliert sich als glaubwürdiger Wertspeicher", sage James Butterfill, Investmentmanager beim digitalen Vermögensverwalter CoinShares, gegenüber Bloomberg. "Dies ist besonders attraktiv in dieser Zeit einer beispiellos lockeren Geldpolitik. Aus diesen Gründen vergleichen Investoren es natürlich mit Gold." (04.12.2020/ac/a/m)