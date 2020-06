Bonn (www.aktiencheck.de) - Die anfängliche Erholung der kanadischen Wirtschaftstätigkeit dürfte nach dem Ende der Abschottungsmaßnahmen stärker ausfallen, als zunächst angenommen wurde, so die Analysten von Postbank Research.



Denn inzwischen werde deutlich, dass das Haushaltseinkommen trotz des Beschäftigungseinbruchs im zweiten Quartal bei weitem nicht so stark zurückgegangen sei, wie erwartet worden sei. Obwohl viele Einzelpersonen einen deutlichen Einkommensrückgang erlitten hätten, würden die jüngsten Zahlen darauf hindeuten, dass das niedrigere Einkommen dieser Menschen durch Auszahlungen aus dem "Canada Emergency Response Benefit" (CERB) für Geringverdiener ausgeglichen worden sei.



Der Wohnungsbau bleibe allerdings ein Hauptrisiko für die Wachstumsaussichten über die nächsten Monate. Dabei stünden der beeindruckenden Erholung der Verkäufe im Mai um 57 Prozent im Vormonatsvergleich die Risiken gegenüber, die sich aus dem noch stärkeren Anstieg des Angebots an Häusern um 69 Prozent ergeben hätten. Da 15 Prozent der Hypothekenzahlungen aktuell zurückgestellt würden, könnte dieser sprunghafte Anstieg des Angebots darauf zurückzuführen sein, dass Hausbesitzer, die ihren Arbeitsplatz verloren hätten, zum Verkauf gezwungen würden. Gleichermaßen könnte es aber auch sein, dass die plötzliche Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit dazu führe, dass das Angebot schneller als die Verkäufe steigen würden. Schließlich müssten Häuser erst einmal gelistet werden, bevor sie verkauft werden könnten. Sollten sich die Sorgen vor Zwangsverkäufen als unbegründet erweisen, ergebe sich Potenzial für eine Stärke des Kanadischen Dollar in den kommenden Monaten. (23.06.2020/ac/a/m)



