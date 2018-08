Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die kanadische Volkswirtschaft ist im 2. Quartal 2018 um 0,7% gg. Vq. und damit deutlich stärker als noch im leicht nach oben revidierten 1. Quartal (0,4% statt 0,3% gg. Vq.) gewachsen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit bestätige das BIP-Wachstum in Kanada seinen nun seit acht aufeinanderfolgenden Quartalen bestehenden konjunkturellen Aufschwungstrend. Entscheidend für die weitere Entwicklung der kanadischen Wirtschaft werde indes der Fortgang der Verhandlungen über die Zukunft des nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) sein. Nachdem die USA und Mexiko Anfang der Woche eine bilaterale Einigung vor allem in Fragen der Automobilindustrie hätten erzielen können, habe die US-Regierung Kanada unter Druck gesetzt, der Neuauflage des NAFTA-Abkommens bis zum Ende des heutigen Tages zuzustimmen. Obwohl sich in der Nacht beide Seiten optimistisch bezüglich einer Einigung gezeigt hätten, sei ein Scheitern der Gespräche und die damit verbundene Gefahr negativer Auswirkungen für das zukünftige Wirtschaftswachstum in Kanada (und den USA) nicht auszuschließen.



Gegenüber dem Kanadischen Dollar (CAD) habe der Euro zuletzt die Marke von 1,50 CAD noch gut behaupten können. Eine Einigung im NAFTA-Konflikt mit den USA würde dem "Loonie" jedoch wohl genügend Auftrieb geben, um diese Marke nach unten zu durchbrechen. (31.08.2018/ac/a/m)



