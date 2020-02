Bonn (www.aktiencheck.de) - Als Reaktion auf das erneute Aufflammen der Corona-Sorgen hat Kanadas Leitindex S&P/TSX Composite (ISIN: XC0009695252, WKN:969525) seit Wochenbeginn 3,7 Prozent an Wert eingebüßt, so die Analysten von Postbank Research.



Damit weise er allerdings einen geringeren Verlust auf als der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), der 6,3 Prozent nachgegeben habe. Die Sektoren Öl und Technologie seien von den Verkäufen besonders betroffen gewesen. Zwar komme dem Ölsektor in Kanadas Aktienmarkt mit 17 Prozent eine größere Bedeutung zu als in den USA, wo dieser mit lediglich vier Prozent gewichtet sei. Bei Big Tech sehe die Situation allerdings ganz anders aus. Der Sektor weise im US-Markt mit 25 Prozent eine starke Gewichtung auf, stehe in Kanada aber nur für sieben Prozent. Zudem seien Minenbetreiber, die sich auf die Goldförderung konzentrieren würden, im kanadischen Aktienmarkt mit rund zehn Prozent gewichtet. Diese Minenbetreiber würden die Verluste auf Indexebene begrenzen, da die verstärkten Konjunktursorgen den Goldpreis treiben würden. Darüber hinaus sei Kanadas Leitindex wegen des geringeren Technologieanteils derzeit günstiger bewertet als sein amerikanisches Pendant, während das Gewinnwachstum in den nächsten zwölf Monaten von Analysten mit rund acht Prozent in beiden Märkten ähnlich hoch eingeschätzt werde. (26.02.2020/ac/a/m)



