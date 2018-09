Linz (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaft Kanadas ist grundsätzlich bereit für weitere Zinserhöhungen (im Juli von 1,25% auf 1,50%), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Prognosen des Wirtschaftswachstums für 2018 lägen bei 2,1% und für 2019 bei 2,0%. Die Inflationswerte für 2018 würden mit 2,4% erwartet, Tendenz leicht steigend. Die aktuellen NAFTA-Verhandlungen würden die kanadische Notenbank vor eine Herausforderung stellen. Aktuell würden die Verhandlungen zwischen den USA und Kanada positiv laufen. Ziel sei - und das sei auch der Haken daran - dass die Verhandlungen bis Ende September abgeschlossen seien, also vor Amtsantritt des neuen Präsidenten Mexikos. Warum? Der US-Kongress verabschiede nur dann die NAFTA-Verträge wenn sich alle Beteiligten, also Kanada, USA und Mexiko, zu einem Kompromiss bereiterklären würden. Sollte es also zu keiner Einigung zwischen den drei Ländern kommen, sei der positive Wachstumstrend in Kanada zu hinterfragen. In diesem Fall würde die kanadische Notenbank mit weiteren Zinsschritten zuwarten. (21.09.2018/ac/a/m)





