Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Arbeitslosenrate Kanadas stieg auf den zweithöchsten Wert, seit sie berechnet wird, und zwar auf 13 Prozent; ein Anstieg um 7,4 Prozentpunkte seit Februar, so die Analysten von Postbank Research.In Kanada habe es ebenfalls Anfang Mai die ersten Lockerungsmaßnahmen gegeben. Daraufhin sei das von Bloomberg gemessene Verbrauchervertrauen zwei Wochen in Folge gestiegen, was darauf hindeute, dass die wirtschaftliche Talsohle durchschritten sein könnte.Auch kanadisches Öl der Marke WCS habe kurzzeitig negativ gehandelt, sich aber wieder auf knapp 25 USD pro Barrel erholt. Die Ölproduktion Kanadas sei um 25 Prozent zurückgefahren worden. Da der Energiesektor zehn Prozent zum kanadischen BIP beitrage, und Öl das Haupt-Export-Gut sei, hänge der Wechselkurs des CAD (Kanadischer Dollar) stark vom Ölpreis ab. Mit möglicherweise weiter steigenden Ölpreisen rechne die Postbank auf Sicht von zwölf Monaten mit einem Rückgang des EUR/CAD (1,522; Stand: 26.05.2020) auf 1,45. (Währungsbulletin Juni 2020) (03.06.2020/ac/a/m)