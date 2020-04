London (www.aktiencheck.de) - Seit Jahresbeginn entwickeln sich die Kaffeepreise aufgrund einer Kette wichtiger Marktereignisse volatil, so Aneeka Gupta, Director, Research von WisdomTree.Die spekulative Nettopositionierung auf Kaffee-Futures sei am 7. April 2020 um 83 Prozent gestiegen, da 63 Prozent der Short-Positionen aufgelöst worden seien. Die Prognosen der Investoren in Bezug auf Kaffee seien weniger pessimistisch. Aufgrund der Pandemie bedingten hohen Unsicherheit würden sie jedoch weiterhin vorsichtig bleiben.Die Kaffeepreise würden wahrscheinlich unter Druck geraten, da die Ernte des weltgrößten Kaffeeproduzenten Brasilien bald bevorstehe. Die ersten Schätzungen 2020/21 würden darauf hindeuten, dass Brasilien eine reiche Kaffeeernte bevorstehe. Die brasilianische Prognosebehörde Conab gehe von einer Erntemenge von 57,2 Mio. bis 62,0 Mio. Säcken aus. Für Arabica-Kaffee werde ein steiler Produktionsanstieg erwartet, da die bevorstehende Ernte in Brasiliens für 2020/21 aus einem Hochertragsjahr eines zweijährigen Erntezyklus stamme. Damit werde die Ernte deutlich höher ausfallen als im Vorjahr. Die Experten von WisdomTree Europe würden auch erwarten, dass die Schwäche des Brasilianischen Real (-25,36 Prozent bis heute) als Gegenwind für die Kaffeepreise dienen werde, da die schwächere brasilianische Währung die Produzenten und Händler dazu ermutige, mehr Kaffee auf den Exportmärkten anzubieten, um ihre Einnahmen in US Dollar zu erhöhen. Den Erwartungen zufolge werde auch die in Kolumbien bevorstehende Kaffeeernte deutlich besser ausfallen als die vergangene. (29.04.2020/ac/a/m)