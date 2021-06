Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (18.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.K+S starte mit dem Geld aus dem Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts ein umfangreiches Rückkaufprogramm für Anleihen. Dabei gehe es um alle Schuldverschreibungen mit Fälligkeit in den Jahren 2022 bis 2024, wie der Düngerkonzernam Donnerstag in Kassel mitgeteilt habe. Das Emissionsvolumen der drei betreffenden Anleihen betrage in Summe gut 1,7 Mrd. Euro. Investoren hätten nun voraussichtlich bis zum 28. Juni Zeit, sich zu entscheiden, ob sie das Angebot annehmen würden.Der hoch verschuldete MDAX-Konzern habe bereits erklärt, den Nettoerlös aus der Veräußerung des amerikanischen Salzgeschäfts von 2,6 Mrd. Euro schrittweise komplett in die Verringerung der Verbindlichkeiten zu stecken.Das bessere Agrarumfeld treibe schon seit Anfang November die Erholung der K+S-Papiere an, die Mitte Mai nochmals Schwung aufgenommen habe. In der Spitze habe die Aktie in dem gesamten Zeitraum mehr als 120 Prozent auf 12,60 Euro gewonnen. Aktuell hätten einige Anleger Gewinne mitgenommen, der Kurs sei zuletzt bis auf 11,47 Euro zurückgefallen.An der Börse bringe es K+S aktuell auf einen Wert von rund 2,2 Mrd. Euro, was einen der letzten Plätze im MDAX bedeute. Zum Vergleich: Mitte 2015 seien es im Zuge des Interesses von Potash noch rund sieben Milliarden Euro gewesen. Damals sei K+S auch noch im deutschen Leitindex DAX notiert gewesen.DER AKTIONÄR bleibe bei der K+S-Aktie nach wie vor durchaus zuversichtlich. Der Titel habe seit Ende April einen schönen Aufwärtstrend ausgebildet.Mutige Anleger können bei der K+S-Aktie weiterhin zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Positionen sollten aber unbedingt mit einem Stopp bei 9,20 Euro nach unten abgesichert werden. (Analyse vom 18.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)