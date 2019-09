Börsenplätze K+S-Aktie:



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com (27.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.K+S bleibe eine der beliebtesten Aktien der deutschen Privatanleger. Hier drei Faktoren, die mittel- bis langfristig für den MDAX-Titel spricht sprechen würden:Das Werk in Kanada: Auch wenn beim Bau und beim Hochfahren der Bethune-Mine nicht alles glatt gelaufen sei, dürfte sie in den nächsten Jahren eine wahre Cash Cow für K+S werden. In diesem Jahr dürfte die Kaliproduktion hier erneut deutlich erhöht werden - und das zu wesentlich niedrigeren Kosten pro Tonne als an den deutschen Standorten.Durch den jüngsten Kursrückfall sei der Börsenwert des Düngemittelproduzenten auf nur noch 2,4 Milliarden Euro gesunken. Zum Vergleich: das Eigenkapital habe zuletzt bei 4,4 Milliarden Euro gelegen. Für ein profitables Unternehmen sei dies eigentlich nicht gerechtfertigt.Auch gemessen am KGV sei der Titel derzeit ein Schnäppchen: Laut den jüngsten Analystenprognosen liege das 2019er-KGV bei 10. 2021 solle diese Kennziffer sogar auf nur noch 8 sinken.Außerdem stünden die Chancen gut, dass K+S durch sein Programm "Shape 2030" sowie weitere Fortschritte bei der wichtigen Bethune-Mine auch bei einem größtenteils gleichbleibenden Kalipreisniveau deutlich profitabler wirtschaften könne.Da kurzfristig aber einfach noch die Risiken überwiegen, sollten Anleger vorerst noch weiter an der Seitenlinie verharren. (Analyse vom 27.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link