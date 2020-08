XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (21.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.

Das Land Thüringen wolle 30 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht mehr für die immensen Sicherungskosten für stillgelegte Bergwerke, die durch den Kasseler Konzern gesichert würden, zahlen. Das bringe neuen Kursdruck für die K+S-Aktie. Eine gerichtliche Klärung stehe noch aus, könnte aber K+S Millionen kosten.

Thüringen zahle trotz des laufenden Rechtsstreits zunächst weiter an den Kali-Konzern für die genannten Sicherungsarbeiten in den stillgelegten Gruben Merkers und Springen im Wartburgkreis. Die Sicherungsarbeiten in den stillgelegten Gruben seien nötig, um riesige unterirdische Hohlräume, die bei der Kali-Förderung in der DDR entstanden seien, zu stabilisieren und so Senkungen oder gar Bergschläge zu verhindern. Dabei sei es zu einer Kostenexplosion gekommen, weil in die Grube Springen Lauge eindringe und abgepumpt werden müsse. K+S poche auf Einhaltung der Verträge und hebe hervor, dass auch Arbeitsplätze in Gefahr geraten könnten. Thüringen wolle sich indes dieser Altlast entledigen.

Die Börse reagiere bei der K+S-Aktie mit deutlichen Abschlägen. Das Papier habe nun auch technisch betrachtet weiteren Abwärtsdruck aufgebaut. Investierte Anleger sollten unbedingt den Stoppkurs bei 5,50 Euro setzen, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.08.2020)