XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

7,10 EUR +1,72% (06.10.2020, 11:08)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

7,122 EUR +1,37% (06.10.2020, 11:24)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (06.10.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) von 7 auf 7,40 Euro.Mit dem jetzt abgeschlossenen Vertrag zum Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts komme der Kasseler Konzern bei der Umsetzung eines Ende 2019 angekündigten Maßnahmenpakets zur Neuausrichtung einen gewaltigen Schritt voran, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Verkaufserlös ermögliche es dem Unternehmen, die Verschuldung noch stärker als ursprünglich geplant zu senken und auf einer soliden finanziellen Basis das verbleibende Geschäft zu betreiben. Mit dem Verkauf verbunden sei auch die Verschlankung der Verwaltungsstrukturen, die dazu beitragen werde, die Verwaltungsaufwendungen um jährlich 60 Mio. Euro zu drücken. An der Börse sei die Meldung über den Vertragsabschluss mit einem Kurssprung um zeitweilig fast 20% begeistert gefeiert worden.Auch Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, sieht die Nachricht positiv und hebt sein Kursziel für die K+S-Aktie von 7 auf 7,40 Euro sowie bekräftigt seine Halteempfehlung für das Wertpapier. (Analyse vom 06.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: