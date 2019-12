XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Über 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.kpluss.com (18.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der im bisherigen Jahresverlauf schwer gebeutelte MDAX-Titel setze seine Bodenbildung auch im heutigen Handel fort. Zudem gebe es von dem Düngemittel- und Salzproduzenten eine Meldung zu einem interessanten Projekt.So gehe der Konzern eine Kooperation mit dem Start-up Spacenus ein. Zusammen solle ein System entwickelt werden, durch das ein möglicher Nährstoffmangel von Pflanzen frühzeitig erkannt werden könnten. So solle der Agrar Nährstoff Asisstent (kurz ANA) mit einer Kombination aus Smartphone- und Satellitenbildern die Nährstoffversorgung überwachen und gegebenenfalls die Landwirte bei der "bedarfsgerechten Düngung" unterstützen.Die weitere Öffnung für neue Technologien sei natürlich positiv zu werten - spürbaren Einfluss auf das Konzernergebnis dürfte dieses Projekt aber auf absehbare Sicht kaum haben. Hierfür wäre in erster Linie weiterhin eine Erholung der Kalipreise wichtig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: