Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

14,805 EUR +1,89% (12.11.2021, 11:41)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

14,665 EUR +0,72% (12.11.2021, 11:25)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze.



Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (12.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.K+S erwarte angesichts starker Agrarmärkte und hoher Düngerpreise einen Gewinnsprung 2022. Konzernchef Burkhard Lohr halte dann ein operatives Ergebnis (Ebitda) von einer Milliarde Euro für erreichbar, wie er am Donnerstag zum Auftakt eines Kapitalmarkttages gesagt habe. Das wäre knapp 60 Prozent mehr als die für 2021 angepeilten 630 Millionen Euro. Analysten hätten laut Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg für 2022 im Durchschnitt ein operatives Ergebnis von knapp 900 Millionen Euro erwartet.In der Prognose nicht enthalten sei der erwartete Gewinnbetrag aus der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Reks durch K+S und die Remondis-Tochter Remex. Derzeit würden die Wettbewerbshüter die Transaktion prüfen. Zudem wolle K+S im kommenden Jahr einen deutlich positiven freien Mittelzufluss erzielen. 2021 solle der Mittelfluss ausgeglichen sein. Mit Blick auf die zuletzt stark gestiegenen Energiepreise habe Lohr gesagt. K+S habe sich vor dem jüngsten Preissprung zwei Drittel des Gasbedarfs für die kommenden drei Jahre gesichert.Die Aussichten für K+S seien dank des hohen Kalipreisniveaus gut. Mutige könnten bei den günstig bewerteten Anteilen des Düngemittelriesen nach wie vor zugreifen. Der Stoppkurs sollte bei 10,90 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur K+S-Aktie. (Analyse vom 12.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: