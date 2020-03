ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Über 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.kpluss.com. (06.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - K+S-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) charttechnisch unter die Lupe.In der aktuellen Marktphase müssten Anleger bei der K+S-Aktie von einem klassischen "fallenden Messer" ausgehen. Die Analysteneinschätzung eines erneuten prozyklischen Ausstiegsignals habe sich also bewahrheitet, denn das Papier notiere mit 6,63 EUR auf einem Dekadentief. Die zugrunde liegenden Baissetrends seien absolut intakt. Die Parallele zum seit 2008 dominierenden Baissetrend (akt. bei 5,50 EUR) definiere nun das nächste Anlaufziel. Einzig der immer schneller ablaufende Kursverfall zeuge davon, dass die Aktie auf eine Ausverkaufssituation zusteuere. Festmachen könnten Anleger die zuletzt getätigte Aussage an einem RSI, welcher in allen drei von den Analysten betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) tief im überverkauften Terrain notiere. Ungeachtet dieser "ausgebombten" Indikatorenkonstellation fehle aus charttechnischer Sicht (bisher) jegliches Stabilisierungsindiz. Da in dieser Gemengelage dennoch das Money Management an Bedeutung gewinne, würden sie den Stopp für bestehende "Shorts" auf das Niveau der jüngsten Abwärtskurslücke bei 8,40/8,48 EUR nachziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 06.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:6,70 EUR -5,02% (05.03.2020, 17:35)Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:6,65 EUR -1,34% (06.03.2020, 08:49)