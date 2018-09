XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com (28.09.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Kasseler Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF).Das Unternehmen habe bekannt gegeben, dass ab dem 28. September die Kaliproduktion an den Standorten Wintershall und Hattorf wieder angefahren worden sei. Bis zum 1. Oktober solle die Vollproduktion erreicht sein.Der Kali- und Salzhersteller habe bereits im August auf die Möglichkeit von Produktionsunterbrechungen als Folge der extremen Trockenheit hingewiesen, die damit verbundenen negativen Ergebniseffekte aber im Ausblick für das Jahr 2018 noch nicht berücksichtige. Mit Wiederaufnahme der Produktion an den betroffenen Standorten würden sich nun die Auswirkungen konkretisieren lassen, so dass anlässlich der Präsentation der Q3-Zahlen Mitte November auch eine Aktualisierung des Ausblicks möglich sei. Weitere Stillstände seien aus heutiger Sicht bis zum Jahresende unwahrscheinlich. Da sich die Wasserfürhung der Werra aber noch nicht wieder normalisiert habe, sei auch über das 3. Quartal hinaus noch mit zusätzlichen Aufwendungen zu rechnen.Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet die K+S-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde von EUR 21,00 auf EUR 19,00 reduziert. (Analyse vom 28.09.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "K+S AG": Keine vorhanden.Börsenplätze K+S-Aktie: