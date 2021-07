Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (09.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die mitunter furiose Rally bei den Kalipreisen habe der K+S-Aktie zuletzt einen kräftigen Schub verliehen. Aber wie lange werde es noch Rückenwind für den MDAX-Titel geben? Dazu habe sich nun die US-Bank JPMorgan geäußert.So habe Analyst Chetan Udeshi seine Gewinnprognosen für mehrere Düngemittelproduzenten im Zuge der deutlich gestiegenen Preise nach oben revidiert. Er sehe für 2022 jedoch Risiken, denn dann dürfte ein größeres Angebot auf den Markt kommen. Für die K+S-Aktie habe Udeshi das Kursziel von 7,60 auf 8,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "underweight" belassen. Er habe dies mit den genannten Unsicherheiten im Kalimarkt für das kommende Jahr begründet. Außerdem habe er die eher geringe Barmittelschöpfung des Kasseler Konzerns kritisiert.Der Großteil der Analysten, die sich mit K+S befassen würden, sei für die K+S-Aktie eher positiv gestimmt, "Der Aktionär" ebenfalls. Mutige Anleger könnten weiterhin zugreifen. Der Stoppkurs sollte auf 9,50 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.07.2021)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:12,355 EUR +3,22% (09.07.2021, 09:53)