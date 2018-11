XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

16,66 EUR -0,60% (16.11.2018, 13:10)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

16,62 EUR -1,42% (16.11.2018, 13:19)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (16.11.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) von 19 auf 18 Euro.Weder die operativen Fortschritte des Werks Bethune noch gestiegene Düngemittelpreise und ein boomendes Auftausalz-Geschäft in Nordamerika hätten verhindern können, dass der Kasseler Konzern in Q3 beim Nachsteuerergebnis stark ins Minus gerutscht sei, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Grund seien Belastungen durch witterungsbedingte Produktionsstillstände und erhöhte Transportkosten gewesen, die auch dafür gesorgt hätten, dass die bereits bei ihrer Veröffentlichung deutlich unter den Markterwartungen liegende Ergebnisprognose für das Gesamtjahr nun nach unten habe korrigiert werden müssen. Weitere Ergebnisausfälle bis Jahresende als Folge des extrem trockenen Sommers seien nicht auszuschließen. Der negative Newsflow, der den Kurs der K+S-Aktie nun schon seit einem halben Jahr massiv unter Druck setze, sollte jetzt allerdings nachlassen. Eine Erholung der Notierungen werde damit wahrscheinlicher.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die K+S-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 19 auf 18 Euro reduziert. (Analyse vom 16.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: