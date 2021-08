Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (17.08.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF).Das Zahlenwerk für das zweite Quartal 2021 sei vor allem durch den Verkauf des nord- und südamerikanischen Salzgeschäfts per Ende April (Mittelzufluss: rund 2,6 Mrd. Euro; Buchgewinn: rund 742 Mio. Euro (Guidance: mittlerer dreistelliger Mio.-Euro-Bereich)) geprägt gewesen. Zudem habe K+S von erneuten Zuschreibungen, höheren Absätzen sowie einem gestiegenen Kalipreis profitiert. Der Q2-Bericht habe das EBITDA (112 (vorläufig: rund 110) Mio. Euro) bestätigt. Das Anfang August erneut erhöhte EBITDA-Ziel für 2021 sei wiederholt worden. Zudem werde K+S nun auch für andere Zielgrößen optimistischer.Infolge des Verkaufs des nord- und südamerikanischen Salzgeschäfts hätten sich die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 30.06.) deutlich verbessert. Das Geschäftsmodell stelle sich nun aber auch risikoreicher und volatiler dar. Allerdings seien die Kalipreise in den letzten Wochen mehrheitlich weiter gestiegen. Der Analyst habe seine Prognosen erhöht (u.a. bereinigtes EPS 2021e: 6,67 (alt: 3,31) Euro; berichtetes EPS 2021e: 6,27 (alt: 2,79) Euro; EPS 2022e: 1,23 (alt: 0,42) Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die K+S-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 12,10 auf 12,50 Euro erhöht. (Analyse vom 17.08.2021)Börsenplätze K+S-Aktie: