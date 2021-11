Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

14,57 EUR -4,74% (11.11.2021, 18:02)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

14,56 EUR -4,84% (11.11.2021, 17:35)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze.



Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (11.11.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) von 13 auf 14 Euro.Der Kasseler Konzern profitiere von den derzeit guten Marktbedingungen bei Düngemitteln und Auftausalz und habe starke Zahlen für Q3 veröffentlicht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Außerdem sei erneut der Ausblick für das laufende Jahr angehoben worden. Verschmerzbar wäre vor diesem Hintergrund, wenn der Ergebnisbeitrag der REKS-Transaktion erst im nächsten Jahr verbucht werden könnte. Unerfreulich sei dagegen, dass das von der DPR durchgeführte Prüfungsverfahren wegen unterschiedlicher Auffassungen noch nicht abgeschlossen habe werden können. Dies habe am Tag der Veröffentlichung der Quartalsmitteilung auch der Kurs der K+S-Aktie zu spüren bekommen.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hebt mit Blick auf die gute operative Entwicklung dennoch sein Kursziel von 13 auf 14 Euro an und bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die K+S-Aktie. (Analyse vom 11.11.2021)Die NORD LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der K+S-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Sie werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "K+S AG": Keine vorhanden.Börsenplätze K+S-Aktie: