Börsenplätze K+S-Aktie:



Xetra-Aktienkurs K+S-Aktie:

17,635 EUR +1,06% (10.05.2019, 10:35)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

17,615 EUR -0,73% (10.05.2019, 10:50)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (10.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Düngemittel- und Salzproduzent K+S werde am nächsten Dienstag (14. Mai) seine Ergebnisse für das erste Quartal des laufenden Jahres vorlegen. Zuletzt habe sich der MDAX-Titel trotz reichlich Gegenwind recht wacker geschlagen. Sollten Anleger sich nun noch vor Bekanntgabe der Zahlen positionieren?Blicke man auf die Ergebnisse, welche die Konkurrenten Mosaic und Nutrien in dieser Woche vorgelegt hätten, komme aktuell eher wenig Euphorie auf. Beide Düngemittelriesen hätten mit ihren Zahlen die Markterwartungen verfehlt. Allerdings seien hierfür teilweise auch hausgemachte Effekte verantwortlich gewesen.K+S habe im vergangenen Jahr noch selbst mit negativen Sondereinflüssen zu kämpfen gehabt, vor allem natürlich ab dem Sommer, als der trockenen Sommer die Produktion beeinträchtigt habe. Bei den Zahlen für das erste Quartal dürfte K+S indes der relativ milde Winter eher belastet haben. Im Düngemittelgeschäft dürfte es hingegen weiterhin rund gelaufen sein.So rechne der Konzern für das Gesamtjahr nach wie vor mit einer deutlichen Ausweitung der Kaliproduktion im neuen kanadischen Bethune-Werk. Da die dortigen Kosten deutlich niedriger seien als an den deutschen Standorten, dürfte sich eine höhere Förderung dort klar positiv im Konzernergebnis bemerkbar machen.Da sich auch das Chartbild zuletzt weiter robust präsentiert hat, können mutige Anleger hier nach wie vor zugreifen (Stopp: 14,10 Euro), so Thorsten Küfner. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf steigende Kurse. (Analyse vom 10.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.