Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

9,36 EUR +0,17% (01.02.2021, 12:22)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (01.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol Deutschland: SDF, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.In einem relativ freundlichen Marktumfeld gebe die K+S-Aktie nach. Hintergrund seien die Sorgen der Marktteilnehmer, dass es am Kalimarkt wieder zu einem Preiskampf kommen könnte. Der Grund sei ein bemerkenswerter Deal des weißrussischen Düngemittelriesen Belaruskali. So habe das Unternehmen mit Indien einen Deal abgeschlossen, bei dem die Preise deutlich unter dem aktuellen Marktniveau lägen. Der Marktführer Nutrien bzw. die gemeinsam mit Mosaic betriebene Vertriebsgesellschaft Canpotex, habe daraufhin direkt bekanntgegeben, dass man zu diesen Preisen nicht liefern werde.Einige Experten würden sich nun darum sorgen, dass bald ein neuer Preiskampf losbrechen könnte. Zuvor hätten die weltgrößten Kalihersteller über mehrere Monate hinweg konsequent das Angebot niedrig gehalten, um die jahrelange Talfahrt der Preise endlich zu stoppen. Jetzt zahle sich diese Strategie aus, da die Kalinachfrage im Zuge der gestiegenen Preise für Weizen, Mais und andere wichtige Agrarprodukte angezogen habe. Sollte nun allerdings das zuvor künstlich niedrig gehaltene Kaliangebot wieder ausgeweitet werden, könnte sich die zuletzt sehr starke Erholung der Kalipreise in zahlreichen Märkten wieder abschwächen. Es bleibe diesbezüglich weiter spannend.Ein neuer Preiskrieg würde K+S sicherlich belasten. Die Chancen auf eine freundliche Kalipreisentwicklung dank der deutlich gestiegenen Preise für zahlreiche Agrarprodukte stüden jedoch weiterhin relativ gut. Die K+S-Aktie bleibe jedenfalls ein heißes Eisen. Daher sollten weiterhin nur mutige Anleger zugreifen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2021)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:9,328 EUR -0,02% (01.02.2021, 12:14)