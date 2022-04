Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (13.04.2022/ac/a/d)



KasselWien (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) von EUR 17,80 auf EUR 34,00.K+S lege seinen strategischen Fokus in Zukunft verstärkt auf das Kerngeschäft mit Kali- und Magnesiumprodukten und wolle als globaler Anbieter von Pflanzennährstoffen die Megatrends Ernährung, Wasser und Energie adressieren. Für den wachsenden Markt für nachhaltige Entsorgungslösungen habe K+S mit einer Tochter der Remondis Gruppe, Reme, das Gemeinschaftsunternehmen REKS errichtet. Unterirdische Kavernen könnten etwa zur Speicherung von CO2 oder Wasserstoff genutzt werden.Nachdem K+S seine CO2-Emissionen seit 1990 absolut bereits um 80% reduziert habe, peile man bis 2030 eine nochmalige Reduktion um 10% gegenüber dem Jahr 2020 an. Bis 2050 wolle K+S klimaneutral werden.Der Umsatz sei im Jahr 2021 gegenüber 2020 um 32% auf EUR 3,2 Mrd. angestiegen. Im Kundensegment Landwirtschaft habe dieser um 34% auf EUR 2,3 Mrd. und im Kundensegment Industrie+ um 29% auf EUR 941 Mio. zugelegt. Verantwortlich für das Umsatzplus seien sowohl höhere Absatzmengen als auch erzielte Preise gewesen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei von EUR 267 Mio. auf EUR 969 Mio. gestiegen und habe damit über den Markterwartungen von im Schnitt EUR 698 Mio. gelegen.Für das abgelaufene Geschäftsjahr solle bei der Hauptversammlung am 12. Mai eine Dividende von EUR 0,20 je Aktie zur Ausschüttung vorgeschlagen werden. Gemäß der neuen Dividendenpolitik von K+S setze sich der Betrag aus einer Basisdividende von 15 Cent und einer Prämie von 5 Cent zusammen.Die Einhaltung von Umweltauflagen führe zu höheren Kosten. So dürfe etwa das salzhaltige Abwasser aus der deutschen Kaliproduktion ab 2022 nicht mehr in den Boden verpresst, sondern müsse in ein Bergwerk eingeleitet werden. Dabei solle das Grubenfeld Springen in Thüringen als neuer Entsorgungsweg für die Abwässer aus der Kaliproduktion des Werkes Werra dienen. Den Erhalt einer Genehmigung für die dauerhafte Einstapelung von hochkonzentrierten Salzabwässern unter Tage erwarte man im Laufe des Jahres 2022.K+S habe im abgelaufenen Geschäftsjahr von einem überaus günstigen Marktumfeld insbesondere im Segment Landwirtschaft profitiert, wo die Absatzpreise im Jahresvergleich um satte 28% hätten gesteigert werden können. Die geopolitischen Spannungen im Zuge des Russland-Ukraine-Konflikts und die Tatsache, dass Anbieter mit einem relativen Produktionskostenvorteil aus Russland oder Weißrussland derzeit nur einen eingeschränkten Weltmarktzugang hätten, würden auch im laufenden Jahr 2022 für weiterhin hohe Kalipreise bzw. hervorragende Bedingungen sorgen. Auf den vielerorts strengeren Winter mit viel Schneefall folge nun auch eine robuste Nachfrage nach Auftausalz zur Wiederauffüllung der Lager für den nächsten Winter. Laut Unternehmensprognose dürfte K+S in diesem Jahr das beste Ergebnis ihrer Firmengeschichte erwirtschaften und halte mit Blick auf die besorgniserregenden Ereignisse in der Ukraine und der damit verbundenen Energierisiken am Ausblick fest.Die Analysten der RBI würden davon ausgehen, dass die Mehrbelastungen bei den Energiekosten im Falle von K+S durch die Dynamik bei den Absatzpreisen kompensiert werden könnten, und sähen daher den Ausblick relativ gesichert. Auch im Falle einer hoffentlich bald einkehrenden Waffenruhe würden die Analysten der RBI mit keiner baldigen Rücknahme der Sanktionen bzw. Rückkehr russischer und weißrussischer Kali-Produzenten rechnen, weshalb das Marktumfeld für europäische Produzenten wie K +S weiterhin günstig bleibe. Allerdings sähen die Analysten der RBI im aktuellen Kurs schon sehr viel Optimismus eingepreist. Dieser habe sich seit Anfang 2021 mehr als vervierfacht.Insofern ändert Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Empfehlung von "Kauf" auf "Halten". Die verbesserten Ertragsaussichten würden sich im deutlich angehobenen Kursziel von EUR 34,00 (zuvor: EUR 17,80) widerspiegeln. Die Berechnung basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung der K+S-Aktie berücksichtige in puncto Kurs-Gewinn-Verhältnis für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 gegenüber der Peer Group einen Bewertungsabschlag von 25%, welcher den Analysten der RBI aus der historischen Beobachtung als gerechtfertigt erscheine. (Analyse vom 13.04.2022)