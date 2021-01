Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

8,282 EUR +6,34% (04.01.2021, 15:36)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

8,276 EUR +6,27% (04.01.2021, 15:17)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol Deutschland K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol Deutschland: SDF, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (04.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol Deutschland: SDF, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Eine optimistische Studie der US-Bank Citigroup zum Düngermarkt hat die Aktien von K+S am Montag angetrieben. Mit einem Plus von fast sieben Prozent sei das Papier am Nachmittag vor der SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) und United Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) der stärkste Wert des ersten Handelstags 2021 im MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741).Citi-Analyst Thomas Wrigglesworth sehe dank hoher Preise für Feldfrüchte ein positives Nachfrageumfeld für Düngerkonzerne, habe es von einem Händler geheißen. Angesichts eines wohl noch länger trägeren Angebotswachstums bei Kalidünger halte der Experte einen fortgesetzten Preisanstieg für möglich.So hätten einige Unternehmen in der jüngeren Vergangenheit angesichts eines großen Drucks auf die Kalipreise einige Minen stillgelegt oder die Produktion gesenkt. Im späteren Verlauf des Jahres 2020 habe es dann zunehmend positive Signale auf der Preisseite gegeben.Die Kalipreise hätten laut einer Studie des Analysehauses Bernstein vom Dezember zuletzt zwar im Jahresvergleich noch unter Druck gestanden, im Monatsvergleich aber sowohl im wichtigen Markt Brasilien als auch im mittleren Westen der USA sowie in Europa angezogen. Auch Bernstein-Analyst Jonas Oxgaard zeigte sich vor diesem Hintergrund zuversichtlich. Niedrige Lagerbestände bei gleichzeitig starker Nachfrage sollten die Preiserholung auch Anfang 2021 antreiben, habe der Experte geschrieben.Die Citibank sieht das Kursziel für K+S bei 12,40 Euro. Ganz so optimistisch ist zwar DER AKTIONÄR nicht, er empfiehlt aber ebenfalls, bei der günstig bewerteten Aktie weiter mit einem Stopp bei 5,80 Euro dabeizubleiben. Die nächste Hürde nach oben stellt das Dezember-Hoch 2020 bei 8,44 Euro dar, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur K+S-Aktie. (Analyse vom 04.01.2021)Mit Material von dpa-AFX