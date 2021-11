XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

14,93 EUR +1,01% (16.11.2021, 11:17)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

14,80 EUR +0,30% (16.11.2021, 11:30)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (16.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die zuletzt gemeldeten Zahlen des Kasseler Konzerns hätten sich durchaus sehen lassen. Da die Prüfung der BaFin eines alten Jahresabschlusses allerdings immer noch andauere, seien die Anleger dennoch verunsichert gewesen. Der Aktienkurs habe trotz starker Zahlen nachgegeben. CEO Burkhard Lohr habe sich indes weiterhin optimistisch gestimmt für den weiteren Verlauf des operativen Geschäfts gezeigt.Die K+S-Aktie dürfte auch in den kommenden Monaten nichts für nervenschwache Anleger bleiben. "Der Aktionär" sei für die günstig bewerteten MDAX-Titel nach wie vor zuversichtlich gestimmt. Mutige können weiterhin zugreifen. Der Stoppkurs sollte bei 10,90 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2021)Börsenplätze K+S-Aktie: