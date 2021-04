Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

8,778 EUR -0,32% (27.04.2021, 09:15)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

8,826 EUR -0,65% (27.04.2021, 09:05)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (27.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die K+S-Aktie habe am Montag kräftig zulegen können. Die aktuelle Entwicklung des Kalipreises gebe derzeit durchaus Anlass zu etwas Optimismus. Auch beim Verkauf des Salzgeschäfts in Nordamerika komme der Kasseler Konzern kürzlich voran. In einem Bergwerk des MDAX-Konzerns geschehe indes aber weiterhin nichts.So stehe für den Düngerkonzern ein Neustart des Kalibergwerks "Siegfried-Giesen" bei Hildesheim aus wirtschaftlichen Gründen nicht kurzfristig auf der Tagesordnung. Die Projektentscheidung sei weiter in der Schwebe, habe ein Unternehmenssprecher gesagt. Einerseits gebe es noch keine rechtskräftige Genehmigung für einen Neustart, da gegen einen positiven Bescheid des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) von Anfang 2019 weiterhin Klagen von Umweltschützern anhängig seien. Andererseits würden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen derzeit nicht für einen Neustart sprechen.Das Bergwerk sei 1987 aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen worden, werde als Reservebergwerk allerdings betriebsbereit gehalten. K+S wolle "Siegfried-Giesen" wieder in Betrieb nehmen, wenn die Wirtschaftlichkeit gewährleistet sei und das Vorhaben in die Zukunftsstrategie des Konzerns passe. Für den Fall seien Investitionen im höheren dreistelligen Millionenbereich vorgesehen, rund 500 Arbeitsplätze sollten entstehen.Derzeit stehe beim Kasseler Konzern jedoch der Schuldenabbau auf dem Programm. Vor dem Hintergrund habe K+S jüngst Fortschritte beim Verkauf seines amerikanischen Salzgeschäfts vermeldet. In dieser Situation werde das Unternehmen zugleich keine Großinvestitionen wie in das Werk bei Hildesheim mit einem dreistelligen Millionenvolumen vornehmen, habe der Sprecher gesagt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link