Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (05.11.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) von 7,30 Euro auf 6,10 Euro.K+S habe gestern (04.11.) aufgrund einer niedrigeren Annahme bezüglich des langfristigen Kalipreises eine milliardenschwere Wertberichtigung angekündigt, die im Zahlenwerk des Q3/2020 verbucht werde. Die Wertberichtigung belaufe sich laut den Unternehmensangaben auf rund 2 Mrd. Euro (zum Vergleich Anlagevermögen per 30.06.2020: 8,3 Mrd. Euro; Bilanzsumme per 30.06.2020: 10,4 Mrd. Euro; Eigenkapital per 30.06.2020: 4,4 Mrd. Euro). Damit würden sich die Bilanz- und Verschuldungsrelationen per 30.09.2020 teilweise deutlich verschlechtern (es würden laut Unternehmensangaben aber keine Kreditbedingungen verletzt).Der Anfang Oktober vereinbarte Verkauf des nord- und südamerikanischen Salzgeschäfts (Verkaufspreis: 3,2 Mrd. USD; Buchgewinn im mittleren dreistelligen Mio.-Euro-Bereich), der nach wie vor im Sommer 2021 vollzogen werden solle, bringe hier nach Meinung des Analysten nur begrenzte und verzögerte "Entlastung". Zudem verliere das "Stabilisierungselement" Salzgeschäft für den Konzern dann deutlich an Bedeutung (nur noch europäisches Salzgeschäft). Das Geschäftsmodell (quasi "ein" Rohstoff-Konzern) werde nach Erachten des Analysten risikoreicher und volatiler. Unter Berücksichtigung der Q3-Geschäftsentwicklung (keine Daten veröffentlicht) habe K+S den EBITDA-Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 (inkl. Restrukturierungskosten rund 480 Mio. Euro) bestätigt.Diermeier habe seine Schätzungen angepasst (u.a. berichtetes EPS 2020e: wegen Wertberichtigungen -10,52 (alt: -0,46) Euro; berichtetes EPS 2021e: wegen geringerer Abschreibungen infolge der Wertberichtigung in 2020 +1,38 (alt: +0,27) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: