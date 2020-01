XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

8,54 EUR +1,33% (29.01.2020, 09:07)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

8,598 EUR +0,19% (29.01.2020, 09:22)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Über 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.kpluss.com. (29.01.2020/ac/a/d)





Kassel (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Melqart Asset Management (UK) Ltd baut Netto-Leerverkaufsposition in K+S-Aktien auf:Die Finanzprofis von Melqart Asset Management (UK) Ltd starten eine Short-Attacke gegen die Aktien des Kasseler Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF).Die Leerverkäufer von Melqart Asset Management (UK) Ltd mit Sitz in London, England, haben am 27.01.2020 eine Netto-Shortposition in den Aktien der K+S AG in Höhe von 0,52% eröffnet.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den K+S-Aktien:3,13% Marshall Wace LLP (27.01.2020)1,38% Two Creeks Capital Management, LP (14.01.2020)0,99% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (08.02.2019)0,93% AQR Capital Management, LLC (24.01.2020)0,88% Millennium International Management LP (23.01.2020)0,72% Odey Asset Management LLP (10.12.2019)0,63% Qube Research & Technologies Limited (27.01.2020)0,62% Anchorage Capital Master Offshore, Ltd. (26.07.2017)0,60% BlackRock Institutional Trust Company, National Association (24.01.2020)0,58% PDT Partners, LLC (22.01.2020)0,52% Melqart Asset Management (UK) Ltd. (27.01.2020)Börsenplätze K+S-Aktie: