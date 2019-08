Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (26.08.2019/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.K+S habe ordentliche Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Der Rohstoffkonzern habe den Umsatz um 8,2% auf 878,5 Mio. Euro steigern können, das EBITDA habe sich im Zuge dessen überproportional um fast ein Viertel auf 130,1 Mio. Euro erhöht. Infolgedessen habe der operative Gewinn im ersten Halbjahr bei einem ähnlich hohen Erlöswachstum (+8,1% auf 2,14 Mrd. Euro) um 17% auf 400 Mio. Euro ausgeweitet werden können.Für das Gesamtjahr erwarte das Management nun einen Wert zwischen 730 und 830 Mio. Euro (alte Prognose: 700 bis 850 Mio. Euro), gegenüber 606 Mio. Euro im Vorjahr. Vielleicht noch wichtiger: Nach der Inbetriebnahme der neuen Produktionsstätte in Kanada erwirtschafte das relativ stark verschuldete Unternehmen wieder einen hohen freien Cashflow, dieser habe sich in den ersten sechs Monaten um 255% auf 334,6 Mio. Euro erhöht.Die Produktion in Kanada bleibe aber zugleich auch ein Wermutstropfen. Um die anvisierte Produktqualität endlich zu erreichen, werde die im September anstehende Instandhaltungsphase auf zwei Wochen verlängert. Der Output in Übersee werde daher in 2019 voraussichtlich am unteren Ende der Zielspanne von 1,7 bis 1,9 Mio. t liegen. Erfreulichere Nachrichten gebe es hingegen vom Stammwerk an der Werra, hier zeichne sich eine vergleichsweise günstige Lösung für die Abwasserproblematik ab, die 2018 zeitweise zu einem Produktionsstopp geführt habe.Die K+S-Aktie steht daher bei uns unter verschärfter Beobachtung, so die Experten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 33 vom 24.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: